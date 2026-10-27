نیل نتن مکیش پر Dar-e-Nijaat کا بخار چڑھا، فینز کی فرمائشیں سر چڑھ کر بولنے لگیں!
ارے بھئی! نیل نتن مکیش نے تو انسٹاگرام پر دھماکہ کر دیا ہے! انہوں نے ایک شاندار فیسٹیو فوٹو شوٹ شیئر کیا جس میں وہ کالی رنگت کے لباس میں نظر آ رہے ہیں، جس پر گولڈن ڈیٹیلنگ ان کی شخصیت کو مزید چار چاند لگا رہی ہے۔ "اس فیسٹیو سیزن میں سٹائل کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے،" انہوں نے اپنی پوسٹ کی کیپشن میں لکھا، لیکن اصل کہانی کہیں اور شروع ہوئی۔
کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کمال کے سٹائلش لُک کے پیچھے ایک پاکستانی ڈرامے کا چسکا چھپا ہوگا؟ جی ہاں! نیل نتن مکیش نے اپنی پوسٹ میں پاکستانی ڈرامہ Dar-e-Nijaat کا گانا استعمال کیا، اور بس پھر کیا تھا، کمنٹس سیکشن میں تو جیسے آگ لگ گئی۔ مداحوں نے انہیں "انڈین ابو بکر" کہنا شروع کر دیا۔
ایک صارف نے تو صاف کہہ دیا، "انڈین ابو بکر کے لیے پرفیکٹ!" دوسرے نے جھٹ سے نشاندہی کی کہ یہ تو پاکستانی گانا ہے۔ ایک اور نے تو بس ڈرامے کی تعریف میں لکھ دیا، Dar-e-Nijaat ڈرامہ سب سے بہترین ہے۔ کچھ فینز نے تو نیل کے میوزک ٹیسٹ کی تعریف کرتے ہوئے اسے ان کے دادا، لیجنڈری گلوکار مکیش سے بھی جوڑ دیا۔ بھئی، کیا بات ہے! فینز کو تو یہ غیر متوقع کنکشن بہت پسند آیا، اور پوسٹ پر زیادہ تر تعریفی ردِ عمل ہی نظر آئے۔
اب یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید آڈیو بعد میں ہٹا دی گئی تھی، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ بات واضح نہیں کہ آیا نیل نے خود اسے ہٹایا یا پھر یہ کمنٹس کی وجہ سے ہوا؟ لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ Dar-e-Nijaat کے مداحوں کو ایک نیا موضوع مل گیا ہے: کیا نیل واقعی "انڈین ابو بکر" کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سوچو تو ذرا!