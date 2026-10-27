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سجل علی کا فینز کو واضح پیغام: "نفرت پھیلاؤ گے تو میرے فین نہیں!"

Mandy Mandopoulos · 27 اکتوبر، 2026
via Instagram @sajalaly

سوشل میڈیا پر سجل علی نے ایک واضح پیغام شیئر کیا ہے جہاں انہوں نے اپنے مداحوں کو اس بات پر زور دیا کہ ان کے نام پر نفرت یا منفی رویہ نہ پھیلائیں۔ سجل کا کہنا ہے کہ کسی کی حمایت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے نفرت کریں یا انہیں نیچا دکھائیں۔ انہوں نے لکھا کہ جب آپ کسی کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ اور اعمال ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔

سجل علی نے تمام مداحوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن گفتگو میں دشمنی کے بجائے مہربانی کا رویہ اپنائیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کے مداح ہمیشہ نفرت پر محبت، منفی باتوں پر تعریف اور جارحیت پر مہربانی کو ترجیح دیں گے، اور کہا کہ پسندیدہ لوگوں کی حمایت ضرور کریں مگر کبھی کسی اور کی قیمت پر نہیں۔

ایک بات تو ہے، سجل نے بالکل ٹھیک کہا ہے! آج کل یہ فین وارز کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں، جہاں لوگ اپنی فیورٹ سیلب کو سپورٹ کرنے کے چکر میں دوسرے فنکاروں کو کھری کھری سنا دیتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے دوسرے کی پگڑی اچھال دو۔ سجل نے اپنے ان نام نہاد فینز کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جو ان کے نام پر دوسروں پر حملے کرتے ہیں۔ ان کا دو ٹوک پیغام تھا: "اگر آپ میرے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں، تو آپ میرے فین نہیں ہیں۔"

اچھا لگا کہ کوئی سیلب اس معاملے پر کھل کر بات کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نفرتیں ہی بڑی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ سجل علی کا یہ پیغام ان سب کے لیے ایک سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر گالیاں دے کر وہ اپنے اسٹار کو بڑا بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر واقعی فین ہو تو محبت پھیلاؤ، نفرت نہیں۔ کیا خیال ہے، وہ صحیح نہیں کہہ رہیں؟

عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔