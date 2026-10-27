سجل علی کا فینز کو واضح پیغام: "نفرت پھیلاؤ گے تو میرے فین نہیں!"
سوشل میڈیا پر سجل علی نے ایک واضح پیغام شیئر کیا ہے جہاں انہوں نے اپنے مداحوں کو اس بات پر زور دیا کہ ان کے نام پر نفرت یا منفی رویہ نہ پھیلائیں۔ سجل کا کہنا ہے کہ کسی کی حمایت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے نفرت کریں یا انہیں نیچا دکھائیں۔ انہوں نے لکھا کہ جب آپ کسی کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ اور اعمال ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔
سجل علی نے تمام مداحوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن گفتگو میں دشمنی کے بجائے مہربانی کا رویہ اپنائیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کے مداح ہمیشہ نفرت پر محبت، منفی باتوں پر تعریف اور جارحیت پر مہربانی کو ترجیح دیں گے، اور کہا کہ پسندیدہ لوگوں کی حمایت ضرور کریں مگر کبھی کسی اور کی قیمت پر نہیں۔
ایک بات تو ہے، سجل نے بالکل ٹھیک کہا ہے! آج کل یہ فین وارز کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں، جہاں لوگ اپنی فیورٹ سیلب کو سپورٹ کرنے کے چکر میں دوسرے فنکاروں کو کھری کھری سنا دیتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے دوسرے کی پگڑی اچھال دو۔ سجل نے اپنے ان نام نہاد فینز کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جو ان کے نام پر دوسروں پر حملے کرتے ہیں۔ ان کا دو ٹوک پیغام تھا: "اگر آپ میرے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں، تو آپ میرے فین نہیں ہیں۔"
اچھا لگا کہ کوئی سیلب اس معاملے پر کھل کر بات کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نفرتیں ہی بڑی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ سجل علی کا یہ پیغام ان سب کے لیے ایک سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر گالیاں دے کر وہ اپنے اسٹار کو بڑا بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر واقعی فین ہو تو محبت پھیلاؤ، نفرت نہیں۔ کیا خیال ہے، وہ صحیح نہیں کہہ رہیں؟