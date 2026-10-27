ARY Digital کا نیا ڈراما 'Rutba' کا اعلان
ARY Digital نے اپنے نئے فکشن ڈراما 'روتھبا' کا آغاز کر دیا ہے، جو طاقت، اثر و رسوخ، کرپشن اور اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کے نتائج کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ڈراما 6 اکتوبر 2026 سے ہر پیر اور منگل کو رات 8 بجے ARY Digital پر نشر ہو رہا ہے۔
اس ڈرامے میں، ٹلھا چہور 'ہادی' کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ایک محنتی اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ASP) اور ایک وفادار خاندانی شخص ہے۔ اس کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب اسے ایک مشکل نئی پوسٹنگ ملتی ہے۔ ڈیوٹی اور ایمانداری سے اس کی کمٹمنٹ اسے اپنے نئے ماحول میں طاقتور قوتوں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔
ہادی کا یہ ٹکراؤ اسے ایک بااثر کاروباری شخص 'میر' سے ملواتا ہے، جسے زاہد احمد نے ادا کیا ہے۔ میر کے لیے طاقت ہی کامیابی کی اصل پہچان ہے۔ میر اور اس کی بیوی 'شیلی'، جسے مہوش حیات نے ادا کیا ہے، اپنی دولت اور اثر و رسوخ کو مزید سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھئی، یہاں تو پکی ٹھکی ہوگی!
ہبہ قادر 'ماہنور' کا کردار نبھا رہی ہیں، جو ہادی کی وفادار بیوی اور ایک محبت کرنے والی ماں ہے۔ وہ ہادی کے لیے چیلنجوں سے بھرے اس نئے سفر میں طاقت کا ذریعہ بنی رہتی ہے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ یہ ڈراما ہمیں ڈرامے اور سسپنس کے کئی جھٹکے دے گا!
کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہادی کرپشن کے اس دلدل سے نکل پائے گا اور اپنے اصولوں پر قائم رہ سکے گا؟