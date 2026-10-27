عاصمہ عباس نے والد کی دو شادیوں اور 'فیک طلاق نامے' کا قصہ سنا دیا
پاکستانی اداکارہ عاصمہ عباس نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں اپنے والد احمد بشیر کی دو شادیوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اپنی والد کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جو پہلے عام نہیں تھے۔
عاصمہ عباس نے بتایا کہ ان کے والد کی پہلی شادی ان کے والدین نے ایک کزن کے ساتھ طے کی تھی۔ لیکن احمد بشیر اس شادی پر رضامند نہیں تھے اور شادی کے بعد ایک دوست کے گھر جا کر رہنے لگے تھے۔
اداکارہ کے مطابق، ان کے والد کے دوست نے انہیں پہلی بیوی سے طلاق کے عمل میں مدد کی۔ بعد ازاں، احمد بشیر نے عاصمہ کی والدہ سے شادی کی، جو خود بھی رشتے دار تھیں، اور یوں وہ ان کی دوسری بیوی بنیں۔ عاصمہ نے بتایا کہ ان کے والد اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
پہلے بچے، ادیبہ نیلم بشیر، کی پیدائش کے بعد کا ایک واقعہ سناتے ہوئے عاصمہ نے بتایا کہ ان کی والدہ ڈیلیوری کے بعد اپنے میکے چلی گئی تھیں۔ احمد بشیر نے اصرار کیا کہ ان کی اہلیہ فوراً واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے فوری واپسی سے انکار کر دیا۔ عاصمہ نے بتایا کہ ان کے والد نے انہیں ڈرانے کے لیے طلاق کی دھمکی دی اور یہاں تک کہ ایک "فیک طلاق نامہ" بھی بھیج دیا۔
اداکارہ کے مطابق، ان کی والدہ اس دھمکی سے گھبرا گئیں اور فوراً گھر واپس آ گئیں، لیکن تب انہیں پتا چلا کہ طلاق نامہ جعلی تھا۔
واضح رہے کہ عاصمہ عباس کا تعلق ایک ممتاز پاکستانی گھرانے سے ہے۔ ان کی بہن بشریٰ انصاری ملک کی معروف فنکاروں میں سے ہیں، جبکہ ان کی دیگر بہنیں، نیلم ادیبہ اور سنبل، بھی اداکارائیں تھیں۔ ان کے والد، احمد بشیر، ایک نامور ادیب اور صحافی تھے جنہوں نے پاکستان کے ادبی اور فکری حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ پرانے زمانے کے یہ دلچسپ قصے آج بھی حیران کر جاتے ہیں۔