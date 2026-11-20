ایمان خان کا لندن میں برائیڈل شوٹ، منیب بٹ کے ساتھ مصروف دورہ
ایمان خان اور منیب بٹ اس وقت لندن میں ہیں۔ دونوں اس دورے میں اپنے مداحوں سے مل رہے ہیں اور کیمپینز بھی کر رہے ہیں۔
اس برطانیہ ٹور میں ایمان خان نے ایک برائیڈل کیمپین کی شوٹ بھی کی۔ انہوں نے سونے اور مرون رنگ کا جوڑا پہنا، جس کے ساتھ گلیم میک اپ اور روایتی زیور تھے۔ روایتی پاکستانی دلہن کے لک میں وہ شوٹ کے دوران گھومتی ہوئی دکھائی دیں، اور تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود نئی نویلی دلہن لگ رہی تھیں۔
ایمان خان اور منیب بٹ پاکستانی شوبز کی ان جوڑیوں میں سے ہیں جنہیں کامیاب مانا جاتا ہے۔ منیب بٹ اردو سنیما اور ٹی وی کے اداکار ہیں۔
سچ کہیں تو برائیڈل لک ایمان پر خوب جچا، ۔
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