ہنا بیات کا مشورہ: شوہر کے انتظار میں نہ بیٹھیں، کچھ کریں
تجربہ کار اداکارہ اور میزبان ہنا بیات نے اُن بیویوں پر کھل کر بات کی ہے جو مکمل طور پر اپنے شوہر پر انحصار کرتی ہیں، اور یہ بھی واضح کیا کہ غیر ازدواجی تعلقات شریک حیات کے وقار اور جذباتی تحفظ کو کیسے چھین لیتے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے میزبان نیدا یاسر کے پروگرام میں کیں۔ ہنا بیات کا شمار اُن لوگوں میں ہوتا ہے جو معاشرے میں ناانصافی پر کھل کر بولتی ہیں، اور اس بار موضوعات گھریلو تھے۔
شوہر کے وقت کے انتظار میں کیوں بیٹھیں؟
انہوں نے ایک طلاق کا ذکر کیا جو شادی کے دو سال کے اندر ہی ہو گئی۔ وجہ بتائی گئی کہ شوہر بیوی کو وقت نہیں دے رہا تھا۔ ہنا بیات کا کہنا تھا کہ شوہر جب کام پر جاتا ہے تو اُسے اپنے کام پر توجہ دینی ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ اُس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود دیکھا کہ وہ شوہر ہر چھ مہینے بعد بیوی کو چھٹیوں پر لے جاتا تھا، مگر طلاق پھر بھی ہو گئی۔
ان کا مشورہ سادہ تھا: عورتیں خود کو مصروف رکھیں، شوہر کے انتظار میں نہ بیٹھیں۔ کچھ کریں، کچھ بنا کر دکھائیں۔ نوکری نہیں تو فلاحی کام سہی، کیونکہ ان کے بقول خالی دماغ شیطان کی ورکشاپ ہوتا ہے۔ صرف شوہر کے وقت پر انحصار کیوں؟
کھل کر کہیں تو بات میں وزن ہے، مگر ایک ہی نسخہ ہر گھر پر لاگو نہیں ہوتا: کسی کا مسئلہ وقت کا ہوتا ہے، کسی کا مصروفیت کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، انہوں نے خود بتایا کہ ہر چھ مہینے چھٹیوں پر لے جانے والے شوہر کا گھر بھی نہ بچ سکا۔
غیر ازدواجی تعلق: سب سے بڑی بے وفائی
دوسرا موضوع زیادہ سنجیدہ تھا۔ ہنا بیات کے مطابق غیر ازدواجی تعلقات ناقابلِ قبول ہیں، کیونکہ یہ شریک حیات کا وقار اور جذباتی تحفظ چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے اسے سب سے بڑی بے وفائی قرار دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ جسمانی تعلق کو ایک طرف رکھ بھی دیں، میاں بیوی کا رشتہ گہرا جذباتی رشتہ ہوتا ہے — مضبوط ہوتا ہے، مگر ایک منٹ میں ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کی بے وفائی سب سے بڑی بے وفائی ہوتی ہے جو اُس کی خود اعتمادی کو توڑ دیتی ہے؛ وہ خود کو دھوکہ دیا گیا، کنارہ کر دیا گیا اور کسی اور سے بدلا گیا محسوس کرتی ہے۔
انہوں نے ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا جنہوں نے انہیں بتایا کہ وہ جانتی تھیں کہ ان کے شوہر انہیں نہیں چھوڑیں گے، مگر وہ اب ان کی زندگی کا پیار نہیں رہے تھے؛ پھر بھی وہ صرف بچوں کی خاطر شادی میں رہیں۔ ہنا بیات کی رائے میں ایک بار ایسا ہو جائے تو رشتہ پہلے جیسی مضبوطی دوبارہ نہیں پا سکتا۔