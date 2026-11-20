گیپی گریوال 'مٹی دے باوے' کے چکر میں: فاضل اور آئینہ کی اداکاری پر فائر ایموجی
پاکستانی ڈرامہ "مٹی دے باوے" کے چرچے اب پاکستان سے باہر بھی ہو رہے ہیں۔ بھارتی پنجابی اداکار اور گلوکار گیپی گریوال نے ڈرامے کے دو اداکاروں، فاضل حسین اور آئینہ خان کی اداکاری کو خاص طور پر سراہا ہے۔
انہوں نے اپنی انسٹاگرام اسٹوریز پر لگاتار دو پوسٹس شیئر کیں، جن میں ڈرامے کے جذباتی سین تھے، اور دونوں اداکاروں کی اداکاری کو داد دی۔
فاضل کو ٹیگ، آئینہ کو ایک لفظ
پہلی اسٹوری میں گیپی نے فاضل حسین کی وہ تصویر شیئر کی جس میں وہ چھوٹے بالا کا کردار کر رہے ہیں۔ اس سین میں بالا کا دل ٹوٹتا ہے، جب اسے سمجھ آتا ہے کہ بلو نے اس کے جذبات سے کھلواڑ کیا ہے اور وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ گیپی نے فاضل کو ٹیگ کیا اور ساتھ فائر ایموجی بھی لگایا، اور ڈرامے کے ٹائٹل کے ساتھ ایک ایسا ایموجی بھی جو تعریف کا مطلب دیتا ہے۔ فاضل نے یہ اسٹوری بعد میں اپنے انسٹاگرام پر ری شیئر کر دی۔
تعریف یہیں نہیں رکی۔ اگلی اسٹوری میں انہوں نے آئینہ خان کی تصویر شیئر کی، جو چھوٹی بلو کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ وہی تعریفی ایموجی لگایا۔
سکرین پر جو ہوا، ناظرین کے دل میں بھی
یہ سٹوری لائن پہلے ہی ناظرین کے لیے چرچے کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ دونوں اداکاروں کو ان کرداروں پر خوب سراہا گیا، خاص طور پر بالا کے دل ٹوٹنے اور بلو کے الجھے جذبات والے سین، جو ایپی سوڈ آن ایئر ہونے پر لوگوں کے دل سے لگے۔ ناظرین نے دونوں کی اداکاری کو سراہا کہ انہوں نے کرداروں کے جذبات اور پیچیدگیوں کو فطری انداز میں پیش کیا۔
گیپی کی یہ تعریف اب ڈرامے کی بڑھتی مقبولیت میں ایک اور رنگ بھر رہی ہے، کیونکہ یہاں اداکاری کی گونج صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی۔ ڈرامہ ٹی وی ناظرین میں کافی زیر بحث ہے، اور بھارت اور بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک کے لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔
گیپی گریوال پنجابی اور ہندی فلمی دنیا سے جڑے اداکار، گلوکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں۔
بات یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی داد دے، تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ واقعی کمال کر گئے ہیں۔ اب بتائیں، بالا کے دل ٹوٹنے والا سین آپ کو بھی اداس کر گیا تھا، یا آپ بھی گیپی کی طرح صرف ایموجی لگا کر آگے بڑھ گئے؟