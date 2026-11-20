مہوش حیات نے سداف کو ادا کرنے کی یادیں تازہ کر لیں
مہوش حیات نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ایک فین میڈ ریل دوبارہ شیئر کیا ہے۔ اس ریل میں فلم "ٹیری میری کہانیاں" کے سیگمنٹ "ایک سو تئیسواں" کا ایک سین ہے، جہاں مہوش کا کردار سداف اور وہاج علی کا کردار اسد ساتھ نظر آتے ہیں۔
اداکارہ نے لکھا کہ یہ سین دوبارہ دیکھ کر انہیں یاد آیا کہ سداف کو ادا کرنا انہیں کتنا پسند تھا۔ ان کے الفاظ میں، Bringing her to life was one of my favorite experiences as an actor. کیپشن میں انہوں نے سیگمنٹ کا نام "ایک سو تئیسواں" اور فلم "ٹیری میری کہانیاں" بھی لکھا۔
ریل میں کیا ہے
شیئر کیے گئے کلپ میں سداف اور اسد کے درمیان ٹرین کے سفر کے دوران ایک ہلکی پھلکی بات چیت ہے۔ سین میں سداف کہتی ہیں: Has kyun rahe ho? I'm not joking!
سداف اور اسد کی کہانی
"ٹیری میری کہانیاں" تین الگ کہانیوں پر مشتمل پاکستانی فلم ہے۔ "ایک سو تئیسواں" کے ڈائریکٹر ندیم بیگ ہیں اور اسے خلیل الرحمٰن قمر نے لکھا۔ مہوش سداف کے کردار میں ہیں، وہاج علی اسد کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ زاہد احمد سداف کے شوہر افاق کے روپ میں ہیں۔
کہانی نواب شاہ سے کراچی جانے والے رات بھر کے ٹرین سفر کی ہے، جہاں سداف کی ملاقات اسد نامی ایک اجنبی سے ہوتی ہے جو ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات چیت کے دوران سداف اپنی شادی کی مشکلات اور شوہر کی بے وفائی کا ذکر کرتی ہیں۔ اپنی ذاتی آزمائشوں کے باوجود وہ بدلہ لینے کے بجائے اپنی اقدار پر قائم رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ خودداری، وفاداری اور جذباتی مضبوطی اس کردار کے نمایاں موضوعات ہیں۔
یاد تازہ کرنے والی اس پوسٹ نے سداف کے کردار کو ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔