رابعہ فیصل کا ٹی وی ڈیبیو: 'بےحس' میں ملاحت کے روپ میں
یوٹیوب اسٹار رابعہ فیصل فیملی ولاگز سے نکل کر سیدھی ٹی وی پر آ رہی ہیں۔ ان کا اداکاری ڈیبیو جیو انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے 'بےحس' سے ہو رہا ہے، جس میں وہ ملاحت کا کردار نبھا رہی ہیں — یعنی فیمیل لیڈ، اور ان کے مقابل عدنان رضا میر ہیں۔
12 نومبر 2026 کو جیو نے ان کا کریکٹر پوسٹر شیئر کیا، اور اسی رات ہر پل جیو کے یوٹیوب چینل پر پہلا ٹیزر بھی آ گیا۔ دوسرا ٹیزر 13 نومبر کو ریلیز ہوا۔ ٹیزرز میں دونوں لیڈز کے درمیان ابتدائی رومانس دکھایا گیا ہے۔ چینل نے سیریل کو دو گھرانوں کی کہانی قرار دیا ہے جن کی توقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ کہ بچے اپنے اپنے راستے کیسے تلاش کرتے ہیں۔
ڈرامے کے پروڈیوسر ارسلان ذیشان اور بدر محمود ہیں، ڈائریکشن علی جعفری کی ہے اور تحریر سعدیہ اختر کی۔ پریمیئر کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں ہوا۔ سیریل جیو انٹرٹینمنٹ پر کمنگ سون کے طور پر درج ہے، اور نشر ہونے کے بعد اقساط ہر پل جیو کے یوٹیوب چینل پر اسٹریم ہوں گی۔
عدنان رضا میر، احمد رضا میر کے چھوٹے بھائی، کئی ڈراموں میں نظر آ چکے ہیں۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ پہلی بار لیڈ کرنے والی اداکارہ کے سامنے وہ اداکار ہے جسے ٹی وی والے پہلے سے جانتے ہیں — نئی کے ساتھ پرانا، کیمسٹری کا امتحان ٹیزرز میں ہی شروع۔
رابعہ فیصل کو پہچان سسٹرولوجی سے ملی، پانچ بہنوں کے چلائے جانے والے فیملی یوٹیوب چینل سے، جو پاکستان کے سب سے زیادہ فالو ہونے والے کریئیٹر گروپس میں شمار ہوتا ہے۔ بہنوں نے انہیں عوامی طور پر مبارکباد دی، اور انہوں نے گھر والوں کا ردعمل سسٹرولوجی کے وی لاگ میں شیئر کیا۔
کاسٹنگ پر آن لائن ردعمل ملا جلا رہا۔ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ ڈیجیٹل کریئیٹر کو پہلے ہی ڈرامے میں لیڈ رول ملنا چاہیے یا نہیں، جبکہ کچھ نے نیک تمنائیں دیں اور پہلے رومانٹک سینز ہی سے اسکرین پریزنس پر رائے قائم کر لی — ہماری رائے میں یہ فیصلہ جلدی میں نہیں، اقساط آنے پر ہونا چاہیے۔ ساؤنڈ ٹریک اور مزید ٹیزر ابھی آنے ہیں۔
ڈرامے کا نام 'بےحس' ہے، لیکن کمنٹ سیکشن پڑھ کر لگتا ہے لوگوں میں حس کی کوئی کمی نہیں۔ آپ بتائیں، پہلا ڈرامہ اور سیدھا لیڈ رول — ہمت ہے یا جلد بازی؟