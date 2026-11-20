Hania Aamir کی بڑے پردے پر واپسی، Saim Sadiq کی نئی فلم میں مرکزی کردار
Hania Aamir ایک بار پھر بڑے پردے پر نظر آئیں گی۔ انہیں ہدایت کار Saim Sadiq کی آنے والی فلم میں مرکزی کردار ملا ہے اور خبروں کے مطابق اس کی عکس بندی شروع ہو چکی ہے۔
Saim Sadiq نے انعام یافتہ فلم Joyland کی ہدایت کاری سے بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کی تھی۔ اب وہ ایک نئے منصوبے کے ساتھ بڑے پردے پر واپس آ رہے ہیں، جس میں مرکزی کردار Hania Aamir کا ہے۔
فلم سازوں نے کہانی، معاون اداکاروں یا نمائش کی تاریخ کے بارے میں ابھی کوئی تفصیل سامنے نہیں رکھی۔ خبروں میں کہا گیا کہ مزید معلومات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی۔
Hania Aamir پاکستان کی مقبول ترین اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں اور ملکی و بین الاقوامی ناظرین میں ان کی خاصی پیروی ہے۔ انہوں نے اداکاری کا آغاز 2016 کی فلم Janaan سے کیا اور اس کے بعد ڈراموں میں اپنی جگہ بنائی۔
شروعاتی ڈراموں میں Titli، Anaa، Ishqiya اور Dil Ruba شامل ہیں۔ مقبولیت کی نئی بلندی انہیں Mere Humsafar سے ملی، جس نے پاکستان سے باہر بھی ان کی پہچان بنائی۔ اس کے بعد وہ Mujhe Pyaar Hua Tha اور Kabhi Main Kabhi Tum جیسے کامیاب ڈراموں میں نظر آئیں۔
Saim Sadiq کے ساتھ یہ اشتراک ان کے فلمی سفر کا ایک اور بڑا اضافہ ہے — ایک طرف ملک کی مقبول اداکارہ، دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر پہچانے جانے والے ہدایت کار۔
کہانی کا تو ابھی کوئی سراغ نہیں، مگر Saim Sadiq کی ہدایت کاری میں Hania Aamir بڑے پردے پر کیسی لگیں گی — یہ دیکھنے کے لیے ہم تو پہلے دن ہی جا بیٹھیں گے۔ بس تاریخ سامنے آ جائے!