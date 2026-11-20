شاہود علوی: خاندان کو بچانا ہی سب سے بڑی کامیابی
سینئر اداکار اور ڈائریکٹر شاہود علوی نے بتایا ہے کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے — اور وہ ان کا خاندان ہے۔ ان کے مطابق ایسی صنعت میں جہاں ذاتی رشتے اکثر ہل جاتے ہیں، اپنے گھر کو جوڑے رکھنا ہی اصل کمال ہے۔
علوی کا کہنا ہے: ”خاندان کو بچانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔“ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کیریئر کی بلندیاں اور پیسہ اُس وقت کھوکھلے لگنے لگتے ہیں جب کوئی اپنے پیاروں کو نظر انداز کر دے۔ ان کے نزدیک کامیابی کی قیمت خاندان کی خیریت نہیں ہونی چاہیے۔
کم عمری میں شادی کرنے والے علوی نے طویل کیریئر کے ساتھ ذاتی زندگی بھی سنبھالی ہوئی ہے — یہ توازن انڈسٹری میں بہت کم لوگ بنا پاتے ہیں۔ شوبز کی چمک دمک کے پیچھے اداکاروں کی ذاتی اور جذباتی مشکلات پر شاذ و نادر ہی بات ہوتی ہے۔
پاکستانی معاشرے میں خاندان بنیادی اکائی ہے۔ فنکاروں کو عوامی کیریئر اور نجی زندگی کو مسلسل نظروں کے سامنے سنبھالنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر معمر رانا کی طویل شادی کے بعد حالیہ علیحدگی سامنے آئی ہے۔
اور آپ بتائیں — کیریئر کی بلندیوں کے سامنے گھر کو ترجیح دینا واقعی اتنا مشکل کام ہے؟