مورا ہوکانے کی تصویر ایڈٹ کرنے پر اعتراض، اداکارہ کا دو ٹوک جواب
مورا ہوکانے نے انسٹاگرام پر اپنی ایک تصویر کے تبصروں میں ایک صارف کو جواب دیا ہے۔ تصویر ان کی سرخ ڈریس والی تھی، اور صارف کا اعتراض تصویر پر نہیں، ایڈٹنگ پر تھا۔
صارف نے تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اپنی تصویریں ایڈٹ کرنا چھوڑ دیں، وہ پہلے ہی بہت خوبصورت ہیں اور انہیں غیر حقیقی معیار قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔
اداکارہ کا جواب سیدھا تھا: کڑوا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ صارف کی تسلی کے لیے ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں گی، اور افسوس کی بات ہے کہ لڑکی خوش ہو تو بھی اعتراض آ جاتا ہے۔
اس جواب نے اس طرف توجہ دلائی کہ خواتین کو سوشل میڈیا پر کس طرح جانچ کا سامنا رہتا ہے، جہاں بظاہر تعریفی تبصرے بھی ان کی شکل و صورت اور ذاتی انتخاب پر تنقید بن جاتے ہیں۔ اس مکالمے نے ایڈٹ ہونے والی تصویروں، حُسن کے معیار اور آن لائن خود کو پیش کرنے کے دباؤ پر جاری بحث کو مزید ہوا دی ہے۔
یہ پہلا موقع نہیں کہ انہیں آن لائن تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 کے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اور دھمکیوں نے انہیں ایک وقت میں اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے اداکاری چھوڑنے کا سوچا۔
وہ پاکستان کی نمایاں ٹیلیویژن اور فلمی اداکاروں میں شامل ہیں۔ اداکاری کا آغاز 2011 میں ڈرامہ میرے حضور سے کیا، اور اس کے بعد سمی، آنگن اور صباط جیسے پروجیکٹس ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ 2016 میں ان کی بالی ووڈ فلم صنم تیری قسم آئی، جس میں وہ ہرشوردھن رانے کے ساتھ تھیں؛ فروری 2025 میں انڈیا میں فلم کی دوبارہ ریلیز پر اسے نئی پذیرائی ملی۔
ذاتی زندگی میں انہوں نے 5 فروری 2025 کو اداکار عامر گیلانی سے شادی کی۔ دونوں اس سے قبل اکٹھے ڈراموں میں کام کر چکے تھے، جن میں نیم بھی شامل ہے، اور ان کے ہاں بیٹے ازمار کی آمد ہوئی ہے۔
ویسے ایک بات بتائیں — کسی کی خوشی والی تصویر دیکھ کر صرف مبارک باد لکھنا کب سے ممنوع ہو گیا؟