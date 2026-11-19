درِ نجات: ابوبکر کے ماضی کی پراسرار لڑکی، فینز کی تھیوری نے سب کو الجھا دیا
درِ نجات ARY ڈیجیٹل کا وہ ڈرامہ ہے جس نے 2026 میں ٹی وی رٹنگز اور سوشل میڈیا دونوں پر راج کیا۔ ثاقب خان کی ہدایت کاری اور عمیرہ احمد کے لکھے گئے اس سیریل میں درِ فشاں سلیم (زریاب)، شہریار منور (ابوبکر) اور نمیر خان (زامل) مرکزی کرداروں میں ہیں، اور چینل پر اب تک 31 اقساط آن ایئر ہو چکی ہیں — مگر رٹنگز میں ٹاپ پوزیشن اب بھی انہی کی ہے۔
کہانی زریاب کے گرد گھومتی ہے: زامل اسے چھوڑ کر ایک دیندار لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اور زریاب ابوبکر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے — جو زامل سے کہیں بہتر انسان نکلا۔ مگر اب ناظرین کی دلچسپی زریاب سے ہٹ کر ابوبکر کے ماضی پر جا ٹکی ہے۔
وہ پراسرار لڑکی کون ہے؟
نئے OST میں ابوبکر کے ساتھ ایک پراسرار لڑکی کے سین سامنے آنے کے بعد فینز اس کے ماضی پر سر کھپانے لگے ہیں۔ ایک فین نے تھیوری شیئر کی کہ یہ لڑکی ابوبکر سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ مسلمان نہیں تھی اور مذہب تبدیل کرنے کو تیار نہ تھی — اسی لیے ابوبکر نے کہا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور دونوں کا رشتہ وہیں رک گیا۔ فین کے مطابق یہ سب جلد دکھایا جائے گا۔
ری ایکشنز مکس ہیں۔ کچھ ناظرین ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ابوبکر کبھی کسی سے محبت کر چکا ہے، اور ان کا خیال ہے یہ موڑ اس کے والد کے ماضی سے جڑا ہو گا — جو فی الحال اقساط میں دکھایا جا رہا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں تھیوری بالکل فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ ابوبکر خود کہہ چکا ہے: ”اپنوں کو کھونے سے ڈر لگتا ہے۔“
لیکن ایک بات طے ہے — اگر یہ تھیوری غلط نکلی، تو پھر وہ لڑکی آخر کون ہے؟ اپنا اندازہ کمنٹ میں بتائیے۔