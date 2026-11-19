ہمسفر کا مینڈارن ورژن وائرل: یہ ماں کو جواب دے رہا ہے یا چپس مانگ رہا ہے؟
پاکستانی ڈراموں کا انگریزی سب ٹائٹل والا ورژن پہلے ہی لاکھوں ویوز لے رہا ہے، اور اب غیر انگریزی بولنے والے ممالک سے بھی مانگ بڑھ رہی ہے۔ اسی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہم ٹی وی نے مینڈارن اور ہسپانوی ڈبنگ والے دو الگ چینلز شروع کیے ہیں، جن پر کئی ہٹ ڈرامے ریلیز ہو چکے ہیں۔
حال ہی میں ہمسفر کے مینڈارن ورژن کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اور اس کا ایک سین انسٹاگرام پر وائرل ہو گیا ہے۔ سین میں ایشر اپنی ماں کو اُن تمام غلطیوں کا جواب دہ ٹھہرا رہا ہے جو اُس نے اُس کے اور خرد کے ساتھ کیں۔ سین شدید جذباتی ہے، لیکن مینڈارن میں سن کر مقامی ناظرین کو یہ مزاحیہ لگ رہا ہے۔
ایک صارف نے لکھا کہ وہ چپس مانگ رہا ہے، جبکہ دوسروں نے مذاق میں کہا کہ وہ ابلا ہوا انڈا یا ریمن نوڈلز مانگ رہا ہے۔ فینز کا کہنا ہے کہ ماہرہ، فواد اور عتیقہ اوڈھو کا یہ جذباتی سین چینی ڈبنگ میں مزاحیہ لگتا ہے۔
ایک صارف کو ڈبنگ پیشہ ورانہ بھی نہیں لگی۔ اُن کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اے آئی سے ڈبنگ کرائی گئی ہو، کیونکہ ساری آوازیں ایک جیسی لگتی ہیں۔
ڈراموں کے نئے نام بھی تجویز ہو رہے ہیں: زندگی گلزار ہے سے زندگی چاؤمین ہے، اور ہمسفر سے شیزوان ہمسفر۔ ایک صارف نے لکھا کہ اردو میں یہ سین دیکھ کر وہ بہت ایموشنل ہو گئے تھے، لیکن چینی میں یہ شرمندگی والی بات ہے۔
ہماری رائے؟ ڈبنگ کے ذریعے نئی مارکیٹ تک پہنچنا سمجھداری ہے، مگر جذباتی سین کو نوڈلز کے آرڈر میں بدل دینا اپنی ہی کلاسک پر چوٹ ہے۔
چلیے، اگلا نمبر کس ڈرامے کا لگے گا؟ ہماری ووٹ تو زندگی چاؤمین ہے کے حق میں ہے۔