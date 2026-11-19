ریشماں کی احسن خان کے بیٹوں سے ملاقات وائرل، کمنٹس میں تعریف بھی اور تنقید بھی
ریشماں اور احسن خان ایک سال بعد ملے تو ریشماں ان کے بیٹوں کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ دونوں ایک سال میں خاصے لمبے ہو گئے تھے، اور یہی ملاقات سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔
ریشماں نے بیٹوں سے پوچھا کہ کیسے ہیں، اور کہا کہ پچھلے سال ملے تھے مگر اب کتنے بڑے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ بات سیدھی سی ہے، مگر انٹرنیٹ کو ہر بات پر رائے دینی ہے۔
سوشل میڈیا صارفین احسن خان کی فٹنس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک صارف کے مطابق وہ اپنے بیٹوں کے بھائی لگتے ہیں۔ ایک اور نے لکھا کہ بچے ہمیشہ بچے نہیں رہتے، بڑے ہوں گے ہی۔ ایک صارف نے الٹا ریشماں کو ہی مشورہ دے دیا کہ حیرت ظاہر کرنے کے بجائے ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔
ریشماں ڈراموں اور فلموں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان کے ڈراموں میں اشک، دن، من و سلویٰ، آشتی اور امر بیل شامل ہیں، اور فلموں میں جیوا، سنگم، دوپٹہ جل رہا ہے اور چور مچائے شور۔ اب وہ ٹی وی اور فلم سے وقفہ لے کر زیادہ تر فلاحی کاموں میں مصروف ہیں، اور ان کی سب سے بڑی پہچان ضرورت مندوں کے لیے کھانے کی تقسیم کی مہمات ہیں۔ ان کا زیادہ تر ٹی وی اداکاروں سے اچھا تعلق ہے اور احسن خان ان میں سے ایک ہیں۔
ہماری رائے؟ دو بچوں کا ایک سال میں لمبے ہو جانا کوئی خبر نہیں، خبر یہ ہے کہ لوگ اس پر بھی رائے دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ جس نے فٹنس پر داد دی، جس نے مشورہ دیا، سب نے اپنا کام کر دیا۔ بچے بڑے ہوتے رہیں گے اور انٹرنیٹ ایسے ہی کمنٹ کرتا رہے گا۔ آپ بتائیں، اس بار کمنٹ سیکشن انصاف پر اترا یا نہیں؟