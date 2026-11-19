جیمز بانڈ کا نیا چہرہ: رابرٹ پیٹنسن بنے نئے 007
رابرٹ پیٹنسن کو آنے والی جیمز بانڈ فلم میں 007 کا کردار دے دیا گیا ہے۔ وہ ڈینیئل کریگ کی جگہ لیں گے، جنہوں نے یہ کردار پانچ فلموں میں نبھایا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی مہینوں سے چل رہی یہ قیاس آرائی ختم ہو گئی کہ اگلا بانڈ کون بنے گا، اور سوشل میڈیا پر پیٹنسن کے بطور بانڈ پہلا ٹیزر بھی شیئر کیا گیا۔
کریگ کا سفر 2006 کی Casino Royale سے شروع ہوا اور 2021 کی No Time to Die پر ختم ہوا، جس کے اختتام پر بانڈ نے دنیا کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔
مبینہ طور پر یہ کردار کئی ناموں کے لیے زیرِ غور رہا، جن میں جیکب ایلورڈی، کالم ٹرنر، جیک لاؤڈن، نکولس ہولٹ، جوش اوکانر اور ایرون ٹیلر-جانسون شامل تھے۔ ہیری اسٹائلز کا نام بھی اس کاسٹنگ کی بات چیت میں سامنے آیا۔
پیٹنسن کا انتخاب باکس آفس پر ایک کامیاب سال کے بعد سامنے آیا ہے۔ زینڈیا کے ساتھ ان کی فلم The Drama نے دنیا بھر میں 134 ملین ڈالر کمائے، جبکہ رپورٹ کے مطابق اس کا بجٹ 28 ملین ڈالر تھا۔ Primetime نے عالمی سطح پر 61 ملین ڈالر سمیٹے، اور The Odyssey میں Antinous کے کردار کے ساتھ فلم نے 1.8 بلین ڈالر کا بزنس کیا۔ 2022 کی The Batman میں وہ Bruce Wayne کا کردار ادا کر چکے ہیں، اور 2028 میں آنے والے سیکوئل میں اس کردار کی واپسی متوقع ہے۔
اگلی بانڈ فلم کی ہدایت کاری ڈینس ویلنوو کریں گے، جو Dune، Arrival اور Sicario جیسی فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ Amazon MGM نے جون 2025 میں ان کے شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، جب کمپنی نے مائیکل جی ولسن اور باربرا بروکولی سے فرنچائز کا تخلیقی کنٹرول حاصل کیا۔
اب اصل مزہ تو یہ ہے کہ کریگ والی ٹھنڈی گرنیچر کے بعد پیٹنسن کس انداز میں "بانڈ، جیمز بانڈ" کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں نیا 007 پہلی ہی فلم میں اپنی جگہ بنا لے گا، یا شروعات میں ہمیں سوٹ میں چلتے پھرتے ایک ویمپائر والی مسکراہٹ ہی نظر آئے گی؟