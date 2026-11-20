مومنا اقبال کا ساقب چدھڑ پر طنز، سوئس بینک والا مذاق وائرل
پاکستانی اداکارہ مومنا اقبال نے ساقب چدھڑ کے پرانے تبصروں پر طنزیہ انداز میں جواب دیا ہے۔ ساقب چدھڑ اس سے قبل یوٹیوب کمائی سے متعلق ان کے کیس پر بات کر چکے ہیں، اور اداکارہ کی نئی باتوں کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔
ایک حالیہ ویڈیو میں مومنا اقبال نے مذاق میں کہا کہ وہ یوٹیوب سے کروڑوں کما رہی ہیں اور اپنا پیسہ سوئس بینک میں رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرنے پر انہیں لوٹ لیے جانے کا ڈر لگتا ہے۔
اداکارہ نے بتایا کہ وہ اور ان کی والدہ اکثر تناؤ کا مقابلہ پیسے خرچ کر کے کرتی ہیں۔ ان کا مزاحیہ انداز یہ تھا کہ پیسہ کمانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اسے خرچ کر کے مزہ نہ لیا جا سکے۔
ان کی باتوں میں طنز صاف جھلک رہا تھا، خاص طور پر ساقب چدھڑ کے ان تبصروں کے بعد جو انہوں نے مومنا کے کیس اور یوٹیوب کمائی کے بارے میں کیے تھے۔ ساقب چدھڑ نے ایک بار دعویٰ کیا تھا کہ مومنا اقبال ان کے نام سے یوٹیوب چینل بنا کر پیسے کمانے والی ہیں۔
مومنا اقبال پاکستانی اداکارہ اور ماڈل ہیں۔ انہوں نے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور 2018 میں "پارلر والی لڑکی" سے اداکاری کی شروعات کیں، جبکہ 2019 میں فلم "دال چاول" سے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔
اب بتائیں، یوٹیوب کی کمائی پر بحث کرنے والوں میں سے اگلی ویڈیو کون بنائے گا؟