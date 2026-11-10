ایلوس پریسلے کے وارثوں نے سنو پر مقدمہ دائر کر دیا: آواز کی نقل بنانے کا الزام
ایلوس پریسلے کی جائیداد اور موسیقی کے حقوق رکھنے والوں نے مصنوعی ذہانت سے گانے بنانے والی کمپنی سنو کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ کمپنی اپنے صارفین کو ایسے گانے بنانے دیتی ہے جن میں مرحوم گلوکار کی آواز کی نقل ہوتی ہے، اور اس نے سینکڑوں کاپی رائٹ شدہ کمپوزیشنز اجازت کے بغیر اپنی ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے استعمال کیں۔
مقدمہ کب اور کہاں دائر ہوا
مقدمہ 6 نومبر 2026 کو امریکہ کی ڈسٹرکٹ کورٹ برائے ناردرن ڈسٹرکٹ آف کیلیفورنیا میں دائر کیا گیا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ سنو نے ٹینیسی کے ایلویس ایکٹ کی خلاف ورزی کی — یہ قانون فنکاروں کو ان کی آواز اور شکل کے غیر مجاز استعمال سے بچاتا ہے، اور اس میں مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی نقول بھی شامل ہیں۔ شکایت میں کاپی رائٹ کی مبینہ خلاف ورزی پر ہرجانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔
الزام کیا ہے
ایلوس پریسلے انٹرپرائزز، آتھینٹک برانڈز گروپ سے منسلک کمپنیوں اور کئی میوزک پبلشرز کا کہنا ہے کہ سنو کے پلیٹ فارم نے ایسی مصنوعی ریکارڈنگز بنائیں جو ایلوس کی مخصوص آواز سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ درخواست میں ٹیکنالوجی کے ان ویڈیو مظاہروں کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں، حقوق رکھنے والوں کے مطابق، ان کی آواز کی غیر مجاز نقل بنائی گئی۔
شکایت کے مطابق سنو کے فنکاروں کی نقل روکنے والے حفاظتی انتظامات کام نہیں کرتے۔ حقوق رکھنے والوں کا الزام ہے کہ مخصوص فنکاروں کے نام پر پابندی کے باوجود صارفین ایلوس جیسی آواز حاصل کر لیتے ہیں۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گانے کے بول میں ایلوس کا نام لکھے جانے پر ان کی گلوکاری کی نقل بن گئی۔
سنو کا جواب
سنو ان الزامات سے انکار کرتی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کا پلیٹ فارم صارفین کو نئے، اپنے گانے بنانے میں مدد دینے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ کسی موجودہ فنکار کی شناخت دوبارہ بنانے کے لیے۔ کمپنی کے مطابق مخصوص فنکاروں یا گانوں کے نام والے پرامپٹس پر پابندی ہے، اور وہ ایسے مواد کی نشاندہی کے لیے اسکریننگ ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتی ہے جو حقوق کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔
قانون کیا کہتا ہے
مقدمہ ٹینیسی کے 2024 کے ایلویس ایکٹ کا سہارا لیتا ہے، جس کا پورا نام Ensuring Likeness Voice and Image Security Act ہے۔ یہ قانون لوگوں کو ان کی آواز اور شکل کے بعض غیر مجاز استعمال سے بچاتا ہے۔ قانون ایسے دعووں کی بھی اجازت دیتا ہے جن میں ایسی ٹیکنالوجی شامل ہو جو بنیادی طور پر کسی پہچانے جانے والے شخص کی آواز یا شکل اجازت کے بغیر بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو — البتہ قانونی شرائط پوری ہونی چاہئیں۔
حقوق رکھنے والوں کی دلیل ہے کہ سنو کی ٹیکنالوجی ایلوس کی پہچانی جانے والی آواز سے تجارتی فائدہ اٹھا کر ان تحفظات کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ کمپنی کا عمومی مقصد کے لیے بنایا گیا گانے بنانے والا ٹول اس قانون کی پابندیوں میں آتا ہے یا نہیں، یہ بھی ان سوالوں میں شامل ہے جن پر یہ مقدمہ بات کر سکتا ہے۔
کتنے گانے اور کتنی رقم
شکایت میں الگ سے 859 کاپی رائٹ شدہ موسیقی کی کمپوزیشنز کا ذکر ہے جن کے بارے میں الزام ہے کہ وہ اجازت کے بغیر استعمال ہوئیں۔ ان میں ایلوس کے کئی مشہور گانے شامل ہیں۔
پبلشرز کے حساب سے کاپی رائٹ کے قانونی ہرجانے 128.85 ملین ڈالر تک بن سکتے ہیں۔ وہ اپنی شہرت کے حقوق سے متعلق الزامات پر 50 ملین ڈالر سے زیادہ مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ رقوم ہیں جو مقدمے میں مانگی گئی ہیں، عدالت کا طے کردہ ہرجانہ نہیں۔
یہ پہلا مقدمہ نہیں
یہ مقدمہ اکتوبر میں اینتھروپک کے خلاف دائر ہونے والے ایک اور کاپی رائٹ مقدمے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں ایلوس کے گانوں کے حقوق رکھنے والوں نے الزام لگایا تھا کہ ڈویلپر نے اجازت کے بغیر کاپی رائٹ شدہ کمپوزیشنز اپنے Claude مصنوعی ذہانت سسٹم کی تربیت کے لیے استعمال کیں۔
سنو جیسن ازبیل اور دیگر موسیقاروں کا دائر کردہ ایک اور مقدمہ بھی لڑ رہی ہے۔ کمپنی نے حال ہی میں وفاقی جج سے درخواست کی ہے کہ وہ وہ مقدمہ خارج کر دے، کیونکہ اس کی دلیل میں موسیقی کے انداز بیان کرنے کے لیے فنکاروں کے نام استعمال کرنا تحفظ یافتہ اظہارِ رائے ہے۔
ایلوس کے مقدمے کی فائلنگ والے ہی دن Eight Mile Style نے بھی سنو کے خلاف الگ کاپی رائٹ مقدمہ دائر کیا۔ اس کمپنی کے پاس ایمینم کے زیادہ تر کیٹلاگ کے حقوق ہیں، اور الزام یہ ہے کہ اس کے گانے اجازت کے بغیر مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی بنانے کے لیے استعمال ہوئے۔
ایلوس کے حقوق رکھنے والے ان کی ریکارڈنگز اور شناخت کے مبینہ استعمال پر مالی ہرجانہ اور دیگر ریلیف مانگ رہے ہیں۔ وفاقی عدالت نے ابھی یہ طے نہیں کیا کہ سنو نے کاپی رائٹ قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا ٹینیسی کے آواز کی غیر مجاز نقل کے خلاف تحفظات کی۔