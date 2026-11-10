مہیرا خان کا حاملہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی پر کھرا پیغام
مہیرا خان نے انسٹاگرام پر حاملہ خواتین کے ساتھ سلوک پر بات کی ہے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ ایک عورت اپنے حمل اور اس کے بعد کے دوران میں ملنے والا سلوک کبھی نہیں بھولتی۔ یہ بات انہوں نے بالواسطہ ان لوگوں کے لیے کہی جو پہلے ہی کمزور حالت میں موجود عورت کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔
خبر یہ ہے کہ مہیرا خان خود اس وقت اپنے دوسرے بچے کی توقع کر رہی ہیں۔ یہ خوشخبری انہوں نے خود شیئر کی اور انہیں ڈھیر ساری محبت اور دعائیں ملیں۔ ان کا پہلا بچہ اذلان اب بڑا ہو چکا ہے، اور سلیم کریم کے ساتھ شادی کے بعد یہ ان کا پہلا بچہ ہوگا۔
41 سال کی عمر میں حمل کی خبر پر تنقید بھی ہوئی۔ مہیرا خان نے یہ سب وقار اور تحمل سے سہا اور اپنی توجہ اسی محبت پر رکھی جو انہیں مل رہی تھی۔
مہیرا خان وی جے سے ڈراموں اور فلموں کی اسٹار بنیں، اور خواتین کے معاملات پر اپنی آواز بلند کرتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ بات صرف ایک اسٹوری نہیں لگتی، ایک عمومی شکایت لگتی ہے جو ہر حاملہ عورت کے منہ پر آتی ہے۔
انسٹاگرام پر ایک پیراگراف لکھ دینا آسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنے رویے میں یہ بات کتنے لوگ اتاریں گے؟