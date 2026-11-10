سعد علی خان کو انٹرنیٹ 'گرین فلیگ شوہر' کیوں کہہ رہا ہے؟
کرن جوہر نے جب سعد علی خان سے پوچھا کہ اتنی طویل شادی کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے، تو جواب تھا: I am still crazy about her. سعد کے پاس بیٹھی کرینہ کپور نے انہیں دیکھا، اور بس — انٹرنیٹ کو ایک نیا گرین فارسٹ مل گیا۔ دونوں نے کئی سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور پھر 12 سال سے شادی شدہ ہیں۔ سعد بھارتی فلموں کے اداکار اور پروڈیوسر ہیں، کرینہ بھارتی اداکارہ، اور کرن جوہر فلم ساز اور ٹی وی شخصیت۔
گھریلو باتیں، پیارے انداز میں
دونوں حال ہی میں ٹی وی اسکرینوں پر آ رہے ہیں اور فینز کو اپنی شادی شدہ زندگی کی جھلک دے رہے ہیں۔ شروعات نیٹ فلکس پر دی کپل شرما شو کے ایک ایسے ایپی سوڈ سے ہوئی جہاں ان کی چھیڑ چھاڑ نے کچھ بڑی رلیٹیبل باتیں بتائیں: کرینہ بھی خراٹے لیتی ہیں، شاور میں اپنا ہی وقت لیتی ہیں، اور سعد کو تیار ہونے میں بیوی سے زیادہ وقت لگتا ہے۔
پرپوزل: ممبئی سے یونان، پھر پیرس
اسی حاضری نے سعد کی پرپوزل کی کہانی بھی سامنے لائی، جو ممبئی سے یونان اور آخر میں پیرس تک گئی — یعنی ایک نہیں، کئی کوششیں۔ ٹائمنگ بھی مزے کی رہی: اُس وقت ایک اور سیلیبرٹی جوڑا انٹرنیٹ کی گرمی سہہ رہا تھا، اپنے ''100 دن'' والے ریمارک پر۔ کافی وِد کرن میں وجے دیورکنڈا نے رشمکا منڈنہ سے کہا تھا کہ وہ شادی کے بارے میں ان سے 100 دن تک پوچھیں۔ فینز، خاص طور پر خواتین، اس پر آنکھیں گھما رہی تھیں، جبکہ سعد کی بار بار کی کوششوں کا اثر الٹا نکلا: لوگ ان کے اصرار، رومانوی ثابت قدمی اور پرانی وضع کے چارم پر پگھل گئے۔
چھیڑ چھاڑ، مگر نیچا دکھانے کے بغیر
ان حاضریوں نے یہ بھی دکھایا کہ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کتنی آرام دہ ہے۔ وہ ایک دوسرے پر ہنستے بھی ہیں اور ساتھ بھی، لیکن مزاح کبھی سامنے والے کو نیچا دکھانے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ چھیڑ ہے، مگر طاقت کا کوئی غیر آرام دہ کھیل نہیں۔ کوئی بھی دوسرے پر قابو پاتا یا اسے نظرانداز کرتا نظر نہیں آتا — اور شاید یہی چیز لوگوں کو تازگی دیتی ہے۔
سعد کی مقبولیت کی ایک وجہ ان کی شخصیت بھی ہے: وہ بذلہ سنج، خوش بیان اور مطالعے والے ہیں، اور ان میں پرانی دنیا کا ایک چارم ہے۔ گفتگو کو ڈھنگ سے چلانا ہو، ان کا دھیما مزاح ہو، یا خود پر ہنسنے کی صلاحیت — سعد میں ایک سکون ہے جو انہیں دلچسپ بناتا ہے۔ وہ اکثر کتب بینی کے اپنے شوق کا ذکر کرتے ہیں؛ دلچسپیاں تاریخ، اساطیر، فن اور ادب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کرینہ نے بھی ان کے ذہنی تجسس اور گہرائی سے سوچنے کی بات کی ہے۔
ایک ہاتھ بڑھانا، اور وائرل ہونا
پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں۔ راج کپور کے خصوصی فیملی ایونٹ کی بات کریں، جب فیملی نے اکٹھی تصویریں بنوائیں — سعد کرینہ کو اٹھنے میں مدد دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے نظر آئے۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں، مگر لوگوں کی نظر پکڑ گئی اور وہ وائرل ہو گیا۔ شاید اس لیے کہ بغیر کسی دکھاوے کے کیے جانے والے ایسے ادب آداب میں کوئی اپنا پن لگتا ہے۔
محبت اکیلی کافی نہیں
اور جب سعد کرینہ کا ذکر کرتے ہیں تو محبت اور قدر واضح جھلکتی ہے؛ کرینہ کے الفاظ میں بھی یہی۔ ایک ماہر نفسیات نے اس جوڑی کے تعلق پر کہا کہ ان کے رشتے میں کھیل اور دوستی نمایاں ہے، اور یہ کہ love alone is not enough to sustain a healthy relationship۔ ان کے مطابق رشتے کو friendship, playfulness, consistency, actions and emotional safety بھی چاہیے۔ ہمارا دماغ محبت کو صرف رومانوی الفاظ یا بڑے بڑے دکھاووں سے محسوس نہیں کرتا؛ وہ ان چیزوں سے محسوس کرتا ہے جو رشتے میں مستقل طور پر ہوتی رہتی ہیں۔ یہی معمول کی چیزیں جڑاؤ، تحفظ اور قبولیت کا احساس بناتی ہیں، اور یہی جڑاؤ اعتماد بڑھاتا اور جذباتی قربت مضبوط کرتا ہے۔
لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے: ہمیں ان کے رشتے کے صرف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی دکھتے ہیں، وہ بھی عوامی حاضریوں اور انٹرویوز کے ذریعے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے — اور کسی کو 'پرفیکٹ شوہر' قرار دینے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مگر ان ملاقاتوں میں جو گرمجوشی نظر آتی ہے، سامعین اسی پر ردعمل دے رہے ہیں۔
اور اصل بات شاید یہ ہے: ہر کوئی چاہتا ہے کہ سالوں بعد بھی ساتھی کے ساتھ ہنسنے کا موقع ملے، ایک دوسرے کے ساتھ آرام دہ محسوس ہو، اور محبت دکھانے کے لیے تماشا بنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر انٹرنیٹ اسے گرین فلیگ رویہ کہہ رہا ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ویسے سچ بتائیں — آپ گھر میں 'سعد والا' رویہ چاہتے ہیں، یا ٹی وی پر دیکھ کر ہی دل بہلانا کافی ہے؟