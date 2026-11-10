سیلین ڈیون کو میٹالیکا کی لت لگ گئی
لاس ویگاس کے اسفیئر پر میٹالیکا کا کنسرٹ سلسلہ «لائف برنز فاسٹر» ان دنوں شہر کا سب سے بڑا شو مانا جا رہا ہے — اتنا بڑا اور اتنا شور والا کہ سیلین ڈیون جیسی عالمی گلوکارہ ایک بار نہیں، دو بار وہاں پہنچ گئیں۔
ڈیون گزشتہ ہفتے دو بار اسفیئر پر نظر آئیں۔ پہلی بار 5 نومبر کو، جب ایک مداح نے ان کی ویڈیو بنائی جس میں وہ گٹارسٹ کرک ہیمیٹ اور باسسٹ رابرٹ ٹروجیلو کے معمول کے «کرک اینڈ راب ڈوڈل» جام کے دوران ہوا میں باس بجا رہی تھیں۔
اس سے بھی اچھی بات 7 نومبر، ہفتے کے روز، ہونے والے شو میں ہوئی۔ اس بار وہ ہوا میں ڈرم بجاتے اور ناچتے ہوئے دیکھی گئیں، اور دو نشستوں کے فاصلے پر جیک بلیک سر جھٹکا رہے تھے۔
ڈیون نے شو کی چند تصویریں سوشل میڈیا پر خود بھی شیئر کیں، جن میں ایک انسٹاگرام اسٹوریز پوسٹ بھی شامل تھی — اس میں وہ خود، ان کے دو بیٹے ایڈی اور نیلسن انجلیلی اور بلیک، سب شیطان کے سینگوں والا اشارہ بنا رہے تھے۔
بیک اسٹیج کی تصویریں بھی تھیں، جن میں ڈیون اور ان کے بیٹے میٹالیکا کے ارکان کے ساتھ نظر آئے۔ مگر سب سے مزے دار وہ تھیں جن میں ٹروجیلو اور ڈیون کیمرے کے سامنے باس بجانے والے مبالغہ آمیز چہرے بنا رہے تھے۔
یہ محبت نئی نہیں۔ اس سال کے شروع میں ڈیون نے میٹالیکا کا 1996 کا گانا «Until It Sleeps» اپنی ذاتی فہرست میں شامل کیا تھا، اور ایک سوشل میڈیا ویڈیو میں بتایا کہ ان کے جڑواں بیٹوں میں سے ایڈی کا پسندیدہ بینڈ میٹالیکا ہے۔
اور ڈیون خود بھی اسٹیج سے دور نہیں رہیں۔ اکتوبر میں انہوں نے پیرس کے پلینیٹیوڈ ایرینا میں 16 شوز کا سلسلہ مکمل کیا، جو 2020 کے بعد ان کی پہلی اسٹیج واپسی تھی۔ 2022 میں انہیں اسٹف پرسن سنڈروم کی تشخیص ہوئی تھی، اور مئی میں وہ اسی ایرینا میں مزید شوز کریں گی۔
اب سوال یہ ہے کہ اگلے شو میں ہوا میں گٹار بجانے کی باری کس کی ہوگی؟