میری زندگی ہے تو کی پہلی سالگرہ: مصدق ملک بھی مداحوں کے ساتھ یادوں میں کھو گئے
ڈرامہ سیریل 'میری زندگی ہے تو' کی پہلی سالگرہ پر ڈائریکٹر مصدق ملک بھی مداحوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ انہوں نے مداحوں کے ایک صفحے کی سالگرہ والی تحریر اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر دوبارہ لگائی اور اس ڈرامے سے جڑی یادیں تازہ کر دیں۔
اس تحریر میں ایک پرستار نے دل سے لکھا کہ مرکزی کرداروں کام یار اور آئرہ سے اس کا جذباتی لگاؤ کتنا گہرا ہے۔ ساتھ ہی اس نے مصدق ملک کو یہ شو بنانے پر داد دی اور جوڑی کی اپنی پسندیدہ باتیں گنوائیں — روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے لمحے، ان کے ناٹک جھگڑے اور اسکرین پر ان کی کیمسٹری۔
یہ ڈرامہ حمایون سعید اور شہزاد نصیب نے تیار کیا تھا۔ ناظرین میں اس نے خاصی توجہ حاصل کی، اور اس کی کہانی، اداکاری اور بلال عباس خان اور ہانیہ عامر کی اسکرین جوڑی سیریل کے سب سے بڑے چرچوں میں شامل رہی۔
مرکزی اداکاروں کے علاوہ موسیقی نے بھی اس کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا۔ سننے والوں نے اسے بے حد سراہا اور یہ زبردست کامیابی ثابت ہوئی۔
اب مصدق ملک کے اس سالگرہ والے اقدام نے ڈرامے کو دوبارہ چرچے میں لے آ دیا ہے۔ مداح اپنے پسندیدہ لمحے دوبارہ دیکھ رہے ہیں اور اس ڈرامے کو منا رہے ہیں جس نے ان پر گہرا اثر چھوڑا۔
سوال یہ ہے: سالگرہ کی اس تحریر پر آپ بھی ٹھہر کر کام یار اور آئرہ کا کوئی سین دیکھ لیتے ہیں، یا انگلی جلدی سے آگے سرکا دیتے ہیں؟