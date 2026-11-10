ٹیر بین یوٹیوب پر چھ ارب ویوز، پہلا پاکستانی ڈراما
ٹیر بین نے یوٹیوب پر چھ ارب ویوز مکمل کر لیے ہیں، اور یہ ہندسہ چھونے والا پہلا پاکستانی ڈراما بن گیا ہے۔ اختتام کے بعد بھی ڈرامہ سرخیوں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ٹیر بین نے تاریخ لکھی ہو۔ اس سے پہلے یہ سیریل پانچ ارب ویوز چھو کر بھی پہلا پاکستانی سیریل بن چکا تھا، اور رپورٹس کے مطابق کوئی دوسرا پاکستانی ڈراما اب تک اس ہندسے تک نہیں پہنچا۔ یعنی ٹیر بین اپنی الگ لیگ میں ہی کھڑا ہے۔
ڈرامے کی اس مقبولیت کی بڑی وجہ وہاج علی اور یمنیٰ زیدی کی آن اسکرین کیمسٹری کو قرار دیا جاتا ہے۔ وہاج علی نے مرتسم اور یمنیٰ زیدی نے میراب کا کردار نبھایا، اور یہی جوڑی دنیا بھر کے ناظرین کے دل میں بیٹھ گئی۔ نئے سنگ میل پر فینز جشن منا رہے ہیں اور ڈرامے کی مقبولیت اختتام کے کئی سال بعد بھی کم نہیں ہوئی۔
چھ ارب ویوز، اور سیزن 2 پر سسپنس
خوشی کے ساتھ ایک فکر بھی ہے۔ ٹیر بین 2 کا اعلان 2023 میں ہوا تھا اور ناظرین کئی سال سے مرتسم اور میراب کی واپسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ جیو انٹرٹینمنٹ اور سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ الگ ہو گئے ہیں۔ ڈراما نقاد شیبا خان نے رپورٹس کے مطابق ایک اپڈیٹ شیئر کی جس میں یہی بات سامنے آئی۔
بات یہ ہے کہ اصل ڈراما سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بنایا گیا تھا، اس لیے یہ خبر سیزن 2 کے مستقبل کو سوالیہ نشان بنا دیتی ہے۔ فینز مایوس ہیں اور میکرز یا لیڈ اداکاروں کی طرف سے کسی آفیشل اپڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔
ڈرامے کی تفصیلات
ٹیر بین 28 دسمبر 2022 کو شروع ہوا اور 6 جولائی 2023 کو 58 اقساط کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ عبداللہ کدوانی اور اسد قریشی نے سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ کے تحت پروڈیوس کیا اور ہدایات سراج الحق نے دیں۔
تو جشن تو بنتا ہے، لیکن فینز کا اصل سوال یہ ہے: چھ ارب ویوز کا تحفہ مل گیا، اب آفیشل اپڈیٹ کب ملے گا؟