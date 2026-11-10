ایلن واکر اور سنو مین کے راؤل کا گانا YUME 20 نومبر کو ریلیز ہوگا
ایلن واکر اور جاپانی بوائے گروپ سنو مین کے راؤل نے مل کر گانا YUME بنایا ہے، جو 20 نومبر 2026 کو ریلیز ہوگا۔ ڈیجیٹل اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر گانے کی پری سیو جاری ہے۔ اس کا اعلان 9 نومبر 2026 کو ہوا تھا۔
دونوں کے لیے پہلی بار
یہ گانا واکر کی کسی جاپانی آرٹسٹ کے ساتھ پہلی کولاب ہے، جبکہ راؤل کے لیے یہ پہلی ایسی ریلیز ہے جو اس کے اپنے گروپ سے باہر کسی آرٹسٹ کے ساتھ ہو۔ دو بالکل مختلف موسیقی پس منظر رکھنے والے فنکاروں کو ایک ٹریک پر لاتے ہوئے یہ گانا خود پر یقین رکھنے اور اپنے خوابوں کو تھامے رکھنے کی اہمیت پر بات کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ جوڑی پہلے سن کر تھوڑی عجیب لگی — ایک طرف عالمی ڈانس میوزک کا اسٹیج، دوسری طرف جاپانی آئیڈل پاپ — مگر گانا انہی دو دنیاؤں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔
نیو یارک میں ملاقات، اوسلو میں اسٹوڈیو
کہانی کی شروعات یوں ہوئی کہ واکر، جو جاپانی موسیقی اور ثقافت میں دلچسپی کا اظہار کرتے رہے ہیں، سنو مین کو سننے پر پہنچے اور راؤل سے متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد دونوں کی ملاقات نیو یارک میں ہوئی، جہاں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کیا اور مل کر کام کرنے کے امکان پر بات کی۔ یہی شراکت انہیں ناروے کے شہر اوسلو لے گئی، جہاں دونوں نے اسٹوڈیو میں وقت گزارا، گانے کو شکل دی اور صرف موسیقی سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو جانا۔
نام، بول اور ایک سرکس کا سیمپل
گانے کا نام جاپانی زبان کے لفظ «خواب» سے لیا گیا ہے۔ اس کے بول زیادہ تر انگریزی میں ہیں، مگر جاپانی فقرہ «Yume wa kienai» — یعنی خواب کبھی غائب نہیں ہوتے — ٹریک میں بُنا گیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ انسان کا وجود خواہ کتنا ہی عارضی ہو، وہ خواب اور آرزوئیں جو وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، باقی رہتی ہیں۔
موسیقی کے لحاظ سے گانے میں «Pokinoi» کا سیمپل ہے، جو Cirque du Soleil کی پروڈکشن Saltimbanco میں شامل ایک کمپوزیشن ہے۔ گانا فضا اور جذبات سے بھری الیکٹرانک رنگت پر کھڑا ہے، جس میں راؤل کی بھرپور آواز اور ایک کوئر مل کر ایک وسیع، سینمائی ترتیب بناتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ کوئر والا حصہ ہی اس ٹریک کو عام الیکٹرانک سنگل سے الگ کرتا ہے۔
واکر کیا کہتے ہیں، راؤل کیا کہتے ہیں
واکر نے اس کولاب کے بارے میں کہا: Teaming up with Raul for my first Japanese collaboration felt like something really special. انہوں نے راؤل کی اپنے کام سے لگن کی تعریف بھی کی، اور اس جذبے کا ذکر کیا جو اس نے ریکارڈنگ میں شامل کیا، ساتھ ہی اوسلو میں گزرے وقت کا۔
راؤل نے بتایا کہ موقع ملا تو وہ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی، کیونکہ وہ واکر کی موسیقی کے درمیان پلے بڑھے ہیں۔ انہوں نے جاپانی بول شامل ہونے پر خوشی ظاہر کی، اور بتایا کہ ریکارڈنگ کے دوران انہوں نے اپنی ذاتی آرزوؤں اور خوابوں کے وسیع تر مطلب، دونوں پر غور کیا۔
یہ دونوں کون ہیں
واکر 2015 کی ہٹ «Faded» سے شہرت کی بلندی پر پہنچے اور الیکٹرانک موسیقی کی سب سے پہچانی جانے والی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں ان کے مجموعی میوزک اسٹریمز اور ویڈیو ویوز 100 ارب سے زیادہ بتائے جاتے ہیں، اور ان کے کیریئر میں Sabrina Carpenter اور Ava Max کے ساتھ کولابز کے ساتھ G-DRAGON اور TOMORROW X TOGETHER جیسے K-pop فنکاروں کے لیے ریمکس بھی شامل ہیں۔
راؤل سنگنگ اور ڈانس کے ساتھ فیشن کی دنیا میں بھی اپنا نام رکھتے ہیں — پیرس اور میلان کے رن وے، اور VOGUE JAPAN کا سرورق۔ سنو مین جاپان کا آئیڈل بوائے بینڈ ہے۔
اب باقی صرف نو دن ہیں۔ 20 نومبر کو گانا لگائیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے سب سے پرانے خواب کو یاد کریں — پھر بتائیں، وہ اب بھی غائب تو نہیں ہوا؟