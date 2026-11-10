ثانیہ سعید نے 12 بلیوں کے ساتھ اپنے گھر کی بات کی، اور بچے نہ ہونے پر بھی صاف صاف کہہ دیا
پاکستانی اداکارہ ثانیہ سعید نے جانوروں سے اپنے تعلق اور بچے نہ ہونے کے فیصلے پر کھل کر بات کی ہے۔ اداکارہ اور میزبان عتیقہ اوڈھو کے شو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ 12 بچائی گئی بلیوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ ان کے مطابق جانوروں کا ان کی زندگی میں ایک خاص مقام ہے اور ان سے ملنے والی محبت ان کے لیے بہت اہم ہے۔
عتیقہ اوڈھو نے جب ان کے پالتو جانوروں کے بارے میں پوچھا تو ثانیہ سعید نے واضح کیا کہ انہوں نے انہیں کبھی بچے نہ ہونے کا معاوضہ نہیں سمجھا۔ دونوں اداکارائیں اس بات پر متفق تھیں کہ پالتو جانور بغیر کسی شرط کے پیار دیتے ہیں، چاہے کسی کی صورتحال کوئی بھی ہو۔
والدین بننا صرف محبت کا نام نہیں
ثانیہ سعید کے مطابق جانوروں سے ملنے والا پیار ان کے لیے خاصا قیمتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ ماں نہ بن پانے کا کوئی بڑا دکھ انہیں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ تاہم انہوں نے مانا کہ بچے انہیں پسند ہیں اور ان کے خیال میں وہ ان کی پرورش کرنے میں مزہ لیتیں۔
ان کے نزدیک والدین بننا صرف بچوں سے محبت سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ اس کے لیے ان کی ضروریات کے ساتھ مکمل وابستگی چاہیے اور ذمہ داریاں ہر چیز پر مقدم رکھنی پڑتی ہیں۔ ثانیہ سعید نے اشارہ دیا کہ شاید انہوں نے بچے نہ بنانے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ انہیں اپنی اس صلاحیت پر اعتماد کی کمی تھی کہ وہ یہ ذمہ داریاں پوری کر سکیں گی۔
دوسری طرف پالتو جانور ان سے بہت وقت اور توجہ مانگتے ہیں۔ اس ذمہ داری کا اثر ان کی سماجی زندگی پر بھی پڑا ہے، اور وہ اکثر دوستوں کی محفلوں اور تقریبات میں جانے سے رہ جاتی ہیں۔ عتیقہ اوڈھو نے جانوروں کے ساتھ ثانیہ سعید کی لگن کو بھی سراہا، جس میں جانوروں کی پناہ گاہوں میں رضاکارانہ کام بھی شامل ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ بڑھاپے میں ان کا خیال کون رکھے گا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس صورتحال کو اس وقت دیکھیں گی جب وہ سامنے آئے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے بچوں سے دیکھ بھال کی توقع نہیں رکھ سکتے۔
ثانیہ سعید کو ٹی وی اور تھیٹر کے کام پر پہچان ملی ہے، جس میں ایک پی ٹی وی ایوارڈ بھی شامل ہے، اور وہ حال ہی میں ARY Digital کے ڈرامے Dar-e-Nijaat میں نظر آئیں۔
ایک بات تو طے ہے: جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پالتو جانور صرف پالتو جانور ہوتے ہیں، وہ ایک بار 12 بلیوں والا گھر دیکھ لیں، پھر بات کریں۔