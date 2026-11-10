Love Is Blind کے Rob Feeley نے بیان جاری کیا: Michaella سے معافی اور غلطیوں کا اعتراف
Love Is Blind کے سیزن 11 کے Rob Feeley نے ری یونین آن ایئر ہونے کے بعد انسٹاگرام پر ایک لمبا بیان جاری کیا ہے۔ شو میں ان کی Michaella Giorgio سے منگنی ہوئی تھی، لیکن کاسٹ والے بار ہینگ آؤٹ میں انہوں نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ انہیں اپنے رشتے کی پرواہ نہیں، اور Michaella نے رشتہ ختم کر دیا۔
بیان میں انہوں نے لکھا کہ وہ اس تجربے سے سیکھی ہوئی باتوں پر غور کر رہے ہیں، جن لوگوں سے ملے اور جو یادیں بنیں ان کے شکرگزار ہیں، اور اچھے اور مشکل دونوں لمحوں سے ان کی ذاتی نشوونما ہوئی۔
معافی اور ذمہ داری
انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ لمحے ایسے تھے جو انہیں مختلف انداز میں ہینڈل کرنے چاہیے تھے۔ ان کے بقول وہ کبھی بہت دباؤ میں آ گئے اور جذبات میں بہہ گئے، اور وہ اپنے ردعمل اور جہاں بہتر بات چیت کر سکتے تھے، اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔
Michaella کے بارے میں انہوں نے مانا کہ انہوں نے اسے تکلیف دی، وہ اس کی بات سنے جانے، عزت اور سمجھے جانے کی حقدار تھیں، اور وہ معافی چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ارادے اس حقیقت کو نہیں بدلتے کہ ان کے عمل نے Michaella پر اثر ڈالا، اور وہ اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں۔
"mutual respect" اور آگے کا پلان
انہوں نے تصدیق کی کہ شو کی فلم بندی دو سال پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی دونوں کا رابطہ رہا؛ اب وہ "mutual respect" کے ساتھ آگے بڑھ چکے ہیں۔ فینز کو انہوں نے یاد دلایا کہ انہوں نے a small part of a much bigger experience دیکھا ہے، اور اسکرین پر جو آیا اس سے ہر گفتگو یا صورتحال پوری طرح سمجھی نہیں جا سکتی۔
آخر میں انہوں نے ان پروجیکٹس اور مواقع کا ذکر کیا جن پر وہ کام کر رہے ہیں، اور کہا کہ آنے والے ہفتوں میں بہت کچھ ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔
اب بتائیں — یہ معافی دل سے ہے، یا سیزن ختم ہونے کے بعد اپنی اچھی تصویر بنانے کی کوشش؟