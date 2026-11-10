ایل ایل کول جے کی نائنٹیز سیٹ کام 'اِن دی ہاؤس' اب مفت سٹریم ہو رہی ہے
ایل ایل کول جے ایک بار پھر سام ہننا بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہی کردار ہے جو انہوں نے 2009 میں پہلی بار ادا کیا تھا، اور اب وہ اسے "NCIS: New York" میں دوبارہ نبھا رہے ہیں۔ شو کا پہلا سیزن CBS پر چل رہا ہے۔
لیکن سام ہننا سے کہیں پہلے ان کے پاس ٹی وی کے کئی کریڈٹس تھے، اور اُن میں سب سے نمایاں 1995 کا سیٹ کام "In The House" ہے، جو NBC پر شروع ہوا تھا اور اب Roku پر مفت سٹریم ہو رہا ہے۔ نائنٹیز کا یہ شو آج بھی کھلا پڑا ہے — اور یہ بات اپنے آپ میں ایک چھوٹی سی ٹائم کیپسول ہے۔
ایک کردار، تین شہر
2009 میں ایل ایل کول جے "NCIS" کے ایپی سوڈ "Legend: Part 1" میں سام ہننا بن کر آئے تھے۔ یہ دو حصوں والے ایپی سوڈ کا پہلا حصہ تھا، جس نے "NCIS: Los Angeles" کے لیے بیک ڈور پائلٹ کا کام کیا۔ یعنی ایک ایپی سوڈ کا ایک حصہ ایک پوری نئی سیریز کا دروازہ بنا۔ اُس وقت کول جے بڑی سکرین کے کرداروں کے حوالے سے زیادہ جانے جاتے تھے، مگر ٹی وی کے کئی کریڈٹس ان کے نام پر پہلے سے موجود تھے۔
ماریون ہل اور گھر کا کرایہ
"In The House" میں کول جے — جن کا اصل نام جیمز ٹوڈ سمتھ ہے — ماریون ہل کا کردار ادا کرتے ہیں، ایک فٹبال کھلاڑی جو پیسے کی تنگی سے گزر رہا ہے۔ وہ لاس اینجلس رائیڈرز کے سابق رننگ بیک ہیں، انجری کی وجہ سے انہیں جلد ریٹائر ہونا پڑا، اور گھر چلانے کے لیے وہ اپنے گھر کا بڑا حصہ ایک نئی طلاق یافتہ اکیلی ماں کو کرائے پر دے دیتے ہیں۔ وہ ماں ڈیبی ایلن ہیں — جو بعد میں "Grey's Anatomy" کی وجہ سے پہچانی گئیں — اور ان کے ساتھ ان کے دو بچے بھی اسی گھر میں آ جاتے ہیں۔
اس پروجیکٹ کی طرف کول جے کو کھینچنے والی چیز ڈیبی ایلن اور کوئنسی جونز دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع تھا۔ کوئنسی جونز اس سیٹ کام کے پروڈیوسر بھی تھے اور کمپوزر بھی۔ پھر جب انہیں سمجھ آ گیا کہ شو کے زیادہ تر سیاہ فام کردار تین جہتی اور اچھی طرح لکھے گئے ہیں، تو وہ پورے طور پر شو کے ساتھ ہو گئے۔ اُن دنوں انہوں نے جیٹ میگزین کو بتایا کہ وہ ایسے شو کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو دقیانوسی ہو یا نوجوانوں کے ذہنوں میں منفی اثر ڈالے۔
سٹریٹ کریڈیبیلٹی کا ڈرامہ
جب "In The House" شروع ہوا، تو کول جے کی پہچان بنیادی طور پر ایک ریپر کی تھی۔ شو کے فیملی فرینڈلی ہونے کی وجہ سے اُس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اس سے ان کے میوزک کیریئر کو نقصان پہنچے گا۔ مگر انہوں نے 1996 میں سیٹ پر دیے گئے ایک انٹرویو میں اس خیال کو یکسر رد کر دیا۔ اُن کا کہنا تھا کہ جو شخص صرف ریپ ریکارڈ سنتا ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ سٹریٹ کریڈیبیلٹی کھو دے گا، لیکن ہپ ہاپ کلچر کا حصہ سمجھتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ شو کے دوران انہیں تین NAACP امیج ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں بھی ملیں۔
NBC نے ختم کیا، UPN نے اٹھا لیا
کہانی یہیں رُکی نہیں۔ ریٹنگز کم آنے پر NBC نے دو سیزن کے بعد شو ختم کر دیا، اور ایسا لگا کہ معاملہ ختم۔ مگر صرف چند دنوں میں UPN نے شو اپنے پاس لے لیا۔ وہاں یہ دو مزید سیزن چلا، اور پھر سنڈیکیشن میں ایک مختصر پانچواں سیزن بھی آن ایئر ہوا۔ NBC کے فیصلے کے بعد ڈیبی ایلن کیسٹ سے الگ ہو گئیں، اور جب UPN پر شو واپس آیا تو کچھ نئے ستارے بھی شامل ہوئے — اُن میں "The Fresh Prince of Bel-Air" کے ستارے الفونسو رِبیرو بھی تھے، جو آج کل Dancing with the Stars کے میزبان ہیں۔
اس شو کے بعد کول جے نے "Deep Blue Sea"، "In Too Deep" اور "Any Given Sunday" جیسی فلموں سے ہالی ووڈ میں اپنی جگہ بنائی، اور پھر اپنے "NCIS" والے کردار کی بدولت ٹی وی کے بڑے نام بن گئے۔
تو بتائیں، آپ کیا کریں گے: "In The House" کے وہ پانچ سیزن ایک ہی بیٹھک میں نکالیں گے، یا سیدھے "NCIS: New York" پر جا کر سام ہننا کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں گے؟