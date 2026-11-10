بلیک ڈوز میں امبیکا موڈ کی لیلیٰ جوشی سیزن 2 کا سب سے بڑا مزہ ہیں
بلیک ڈوز کے دوسرے سیزن کے پہلے پانچ منٹ گزرنے سے پہلے ہی امبیکا موڈ اسکرین پر آ جاتی ہیں، کیرا نائٹلی کا مذاق اڑاتی ہیں اور تقریباً سات لوگوں کو منہ میں گولی مار دیتی ہیں۔ اسی لمحے صاف ہو جاتا ہے کہ ٹی وی کی سب سے مزاحیہ جاسوس کے تخت پر ایک نیا دعویدار آ گیا ہے — اور سچ کہیں تو اُس تخت کے اصل دعویدار بھی بلیک ڈوز کے ہی کردار ہیں۔
سیریز جو بارٹن کی بنائی ہوئی برطانوی جاسوسی اور ایکشن تھرلر ہے، جس میں کیرا نائٹلی، بین ویشا اور سارہ لنکاشائر مرکزی کرداروں میں ہیں اور جو نیٹ فلکس کے لیے بنی ہے۔ اس کا پہلا سیزن 5 دسمبر 2024 سے پہلے نہیں، اسی تاریخ کو پیش کیا گیا۔
موڈ کا کردار لیلیٰ جوشی ہے: دو ٹوک، مختصر بات کرنے والی اور نئی نسل کے ٹھنڈے انداز والی قاتل۔ موڈ کو لوگ عموماً اون ڈے اور دیس از گوئنگ ٹو ہرٹ جیسے سنجیدہ اور اکثر اداس کر دینے والے ڈراموں سے پہچانتے ہیں، مگر وہ بہت مزاحیہ بھی ہیں — اپنے کیریئر کے شروع میں اسٹینڈ اپ کرتی رہی ہیں۔ لیلیٰ جوشی اُن کی مزاح سے وہ تعارف ہے جو سامعین کو چاہیے تھا۔
سیزن 1 میں ایلینور اور ولیمز کے کردار میں گبریل کریوی اور ایلا للی ہائلینڈ نے جس سین میں بھی قدم رکھا، وہ سین اُن کا ہو گیا۔ ہمارے خیال میں اُن کی لاتیں، اُن کی پھرتیلی باتیں اور ایک دوسرے کو جواب دینے کا انداز پرسی بروسنن والے بانڈ کو بھی شرما دیتا ہے۔
سیریز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جن کرداروں کو کہانی میں زیادہ گہرائی نہیں ملتی — عام طور پر اس لیے کہ وہ پلاٹ کے لیے ضروری نہیں — اُنہیں رنگین اور زیادہ مزیدار بنا دیا جاتا ہے۔ مگر لکھنے والے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف ہنسی مذاق پر زیادہ دیر ٹکے رہنے سے سارا معاملہ پھیکا پڑ جائے گا، اس لیے سیزن 2 میں ایلینور اور ولیمز کی ذاتی کہانیوں میں بھی دلچسپ موڑ آتے ہیں۔
یہیں لیلیٰ جوشی کام آتی ہیں۔ یہ خلا بھرنے کے لیے اُس سے بہتر کون ہو گا: ایک سرد دل قاتل، جس کے خیال کی رفتار اتنی تیز ہے کہ مائیکل بے کی فلم بھی اُس کے سامنے سست اور بوجھل لگے؟
دوسرے سیزن میں ہر چیز بڑی کرنے پر زور رہا: بڑے سین، اونچے داؤ، بین الاقوامی جاسوسی پر زیادہ توجہ اور بڑی کاسٹ۔ اور اِن سب کے اوپر سب سے اہم نیا معاون کردار پہلے والوں سے زیادہ بے باک، زیادہ شور مچانے والا اور تھوڑا زیادہ مہارت والا نکلا۔
ہم تو سیزن 3 میں لیلیٰ کو مزید دیکھنے کے منتظر ہیں ۔