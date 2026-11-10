اروا ہوکان کا بیٹی کی پیدائش کے بعد پہلا عوامی ظہور
اروا ہوکان بیٹی کی پیدائش کے بعد پہلی بار عوامی تقریب میں نظر آئیں۔ یہ موقع ووگ کے ایک لانچ ایونٹ کا تھا، اور اداکارہ نے وہاں کالا پرنٹڈ سوٹ پہنا۔
لُک کے ساتھ ہلکا میک اپ اور ایکسیسریز تھیں۔ ایونٹ کی ویڈیو انسٹاگرام پیج آل پاکستانی شوبز اسٹارز نے شیئر کی، جس پر مداحوں نے تبصرے کیے۔
اروا ہوکان پاکستانی اداکارہ اور ماڈل ہیں۔
اسٹائل کی بات کریں تو کالا پرنٹڈ سوٹ اور ہلکا میک اپ ایک سیف اور سمارٹ چوائس تھی۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔