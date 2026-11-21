ایلونڈا: جہاں کم نمایاں لگژری اصل کریٹ سے ملتی ہے
کریٹ کے ایک چھوٹے ماہی گیر گاؤں سے ایلونڈا یورپ کی مشہور ترین لگژری منزلوں میں سے ایک بن گیا ہے۔
ایلونڈا اپنی بین الاقوامی شہرت سپائروس کوکوٹوس کے وژن اور تین آئیکونک ہوٹلوں: ایلونڈا ماری، پورٹو ایلونڈا اور ایلونڈا پیننسولا کی مرہون منت ہے۔
ایلونڈا ماری نے نجی پول والے بنگلوں کی پہل کی۔ 1992 میں، پورٹو ایلونڈا نے نجی پول والے کمرے اور کریٹ کا پہلا ہوٹل گالف کورس متعارف کرایا۔ ایلونڈا پیننسولا اپنے منفرد سمندری کنارے والے ولاوں کے لیے نمایاں ہے، جن میں نجی پول اور بڑے باغات ہیں۔
لیڈی گاگا، ریحانہ، کرسٹیانو رونالڈو، شارلیز تھیرون، ماریہ کیری، پامیلا اینڈرسن اور آندریا بوچیلی کچھ ایسے مشہور نام ہیں جو ایلونڈا سے منسلک کیے گئے ہیں۔
آج، سکس سینسز سپا، فیراگامو فیملی کا ایل بورو ٹسکن بسٹرو اور سوموسان تجربے کو مکمل کرتے ہیں۔
ایلونڈا: جہاں کم نمایاں لگژری اصل کریٹ سے ملتی ہے۔