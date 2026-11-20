مٹی دے بواوے میں زارینہ اور قمرنشا کی لڑائی، بالا کو فرق ہی نہ پڑا
پاکستانی ڈرامے مٹی دے بواوے میں کہانی نے زوردار موڑ لیا ہے۔ زارینہ اور قمرنشا کا جھگڑا ہاتھا پائی تک جا پہنچا ہے، اور بڑھتی ہوئی رقابت نے بالا کے گھر میں کھلبلی مچا دی ہے۔
اٹھارہویں قسط میں زارینہ واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ قمرنشا، جسے اداکارہ ہینا آفریدی نے ادا کیا ہے، گھر میں اس کی جگہ پر بیٹھی ہے۔ بالا کے سلوک اور اپنی سابقہ محبت بلو (ماہرہ خان) سے اس کی وابستگی سے پہلے ہی دکھی زارینہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتی، جب اس کی بالا کی دوسری بیوی سے آنکھ ہوتی ہے۔ بحث اتنی بڑھ جاتی ہے کہ زارینہ قمرنشا کو مارنے لگتی ہے۔
بالا (وہاج علی) لڑائی روکنے کے بجائے یوں رویہ رکھتا ہے جیسے یہ سارا معاملہ اس سے متعلق ہی نہ ہو۔
بالا پر ناظرین کا غصہ
ناظرین کو بالا کا یہ ردعمل مایوس کن لگتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے فیصلے ہی دونوں عورتوں کو ایک گھر میں لے آئے ہیں۔ ایک طرف زارینہ اور قمرنشا اس کی زندگی میں اپنی جگہ کے لیے لڑ رہی ہیں، دوسری طرف اس کی توجہ بلو پر ٹکی ہوئی ہے۔
ڈرامے کے سوشل میڈیا پوسٹ نے سارا تناؤ ایک لائن میں قلمبند کیا: "Aik Miyan Mein Do Talwarein Nahi Reh Saktin"۔ پوسٹ میں زارینہ کی واپسی کا اشارہ بھی کیا گیا، کہ وہ واپس آ گئی ہے، مگر کس قیمت پر۔
اداکاری کا چرچا
امر خان کی اداکاری نے ناظرین کی توجہ کھینچی، جنہوں نے زارینہ کے غصے اور جذبات کی شدت کو خوب سراہا۔ دونوں اداکاروں کی کارکردگی کو بھی تسلیم کیا گیا۔
بالا کا لاپرواہ انداز بھی گفتگو کا موضوع بن گیا۔ کئی لوگوں نے مذاق کیا کہ وہ لڑائی سے زیادہ اپنے کھانے میں مصروف ہے، ایک تبصرے میں کہا گیا: Laro maro mujhe meri lassi do۔
کچھ ناظرین نے بالا کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور دونوں عورتوں کی بدحالی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا مرد کیا ہے جو فیصلے کرتا ہے مگر ان پر ڈٹ کر نہیں رہتا، اور کسی نے بلو کے لیے اپنے غیر طے شدہ جذبات کی وجہ سے دونوں بیویوں کو تکلیف دینے پر اسے قصور وار کہا۔
زارینہ کی واپسی دونوں بیویوں کے درمیان بڑا ٹکراؤ بن گئی ہے، اور بالا کے ردعمل نے ناظرین کو اس کے اقدامات پر سوال اٹھانے کی ایک اور وجہ دے دی ہے۔