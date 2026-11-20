دلجیت دوسانجھ 2026 دی ٹائم 100 نکست انڈیا وچ شامل
پنجابی گلوکار تے اداکار دلجیت دوسانجھ دا ناں 2026 دی ٹائم 100 نکست انڈیا وچ شامل اے۔
جیہڑے ڈیزائنر نے اوہناں نوں میٹ گالا دے ڈیبیو لئی تیار کیتا سی، اوہناں لکھیا کہ اوس ویلے اوہ سوچ رہے سن کہ گھر نوں دنیا دے سٹیج تے لے جان دا مطلب کی اے۔ اوہناں دے مطابق دلجیت دی پگ تے آئیوری شیروانی وچ پنجاب ہر ولھ وچ موجود سی۔
جنی دلجیت دی دنیا وڈی ہوندی جاندی اے، اونی ای اوہ اپنے آپ وچوں زیادہ نال لیندے نیں۔ پچھلے اک سال وچ اوہناں دے اورا ٹور نے پنجابی موسیقی نوں وکھ وکھ براعظماں دے سٹیڈیمز تے ایریناز تک پہنچایا۔
لکھاری دا کہنا اے کہ دلجیت دا اصل اثر اوہ اے جیہڑا اوہناں نوں دیکھن والیاں لئی ممکن بندا اے۔ جیہڑا بچہ سمجھدا سی کہ اوہدی بولی صرف گھر لئی اے، ہن اوہ اوہنوں عالمی سٹیج تے سن سکدا اے۔ اک مہاجر ہون دے ناطے لکھاری جاندے نیں کہ اپنی پچھان وچوں کنا کجھ چھڈنا پیندا اے؛ دلجیت دا جواب ایہہ اے کہ اوہ صرف اپنے آپ رہ کے ایہہ کر رہے نیں۔
تواڈے نزدیک دلجیت دی سب توں وڈی جت کیہہ اے — سٹیڈیم، ایہہ لسٹ، یا اوہ بچہ جیہڑا ہن اپنی بولی تے ماݨ کردا اے؟