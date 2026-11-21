للت مودی کا سشمیتا سین کے لیے سالگرہ کا پیغام، سوشل میڈیا پر چرچہ
آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی نے اداکارہ اور سابق مس یونیورس سشمیتا سین کے لیے محبت بھرا پیغام جاری کیا ہے۔ موقع اداکارہ کی 51 ویں سالگرہ کا تھا۔ للت مودی نے انسٹاگرام پر اپنی اور سشمیتا سین کی ایک یادگار تصویر شیئر کی اور کیپشن میں لکھا: "میری پیاری دوست سشمیتا سین کو سالگرہ مبارک ہو، ہمیشہ مسکراتی رہیں۔"
یہ پیغام میڈیا اور سوشل میڈیا پر خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا۔ وجہ سمجھ میں آنے والی ہے: دونوں کے تعلقات ختم ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن للت مودی اب بھی اداکارہ کے لیے احترام اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی سالگرہ یاد رکھنا، اور وہ بھی ایک پرانی تصویر کے ساتھ — سوشل میڈیا والوں کے لیے اس سے بڑی خبر کیا ہو گی۔
جولائی 2022ء والا باب
دونوں جولائی 2022ء میں خبروں کی زینت بنے تھے، جب مالدیپ اور سارڈینیا میں ساتھ چھٹیاں گزارتے ہوئے ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں۔ اسی وقت للت مودی نے سشمیتا سین کو اپنی "بیٹر ہاف" قرار دیتے ہوئے زندگی کے نئے باب کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔
اس کے بعد دونوں کی شادی کی خبریں بھی گردش کرنے لگی تھیں، لیکن للت مودی نے بعد میں واضح کر دیا تھا کہ دونوں میں تعلق ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی۔
تنقید کا رخ
تعلقات سامنے آنے کے بعد سشمیتا سین کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اور بعض صارفین نے انہیں "گولڈ ڈگر" قرار دیا تھا۔ ہمارا ماننا ہے کہ یہ تنقید بےجا تھی — دو بالغ انسانوں کا اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا کسی اور کی رائے کا محتاج نہیں۔
خیر، للت مودی کے اس پیغام نے ایک بات تو مان لینے پر مجبور کر دیا ہے: تعلقات ختم ہو جائیں تو اچھے الفاظ ختم نہیں ہونے چاہئیں۔ آپ بتائیں، پرانے دوست کی سالگرہ پر ایسی تصویر شیئر کرنا بڑے دل کی نشانی ہے یا بڑی بے احتیاطی؟