روما مائیکل اور شان بیگ کی رنگین مئیوں، جوڑی پیلے اور ہرے میں
ماڈل اور اداکارہ روما مائیکل اور اداکار شان بیگ کی شادی کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں، اور مئیوں منایا گیا۔ جوڑی نے روایتی پیلے اور ہرے رنگوں میں جھلک دکھائی اور تقریب رنگوں سے بھری رہی، جس میں ان کے قریبی دوست اور گھر والے شامل تھے۔
شان بیگ دوسری شادی کر رہے ہیں۔
مئیوں کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں، اور ان لمحات میں جوڑی کی محبت نمایاں ہے۔
پیلے اور ہرے کا کومبو ویسے بھی ہر کسی کے بس کا کام نہیں، لیکن ہمارے حساب سے یہ جوڑی اسے اچھے سے کیری کر گئی۔ آپ کو یہ مئیوں کتنے نمبر پر لگا؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔