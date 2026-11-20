جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو: ٹریلر، میوزک اور ساؤنڈ ٹریک 24 نومبر کو ریلیز ہوں گے
پاکستان کی پہلی نیٹ فلکس اوریجنل سیریز 'Jo Bachay Hain Sang Samait Lo' کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ سیریز کا پہلا آفیشل ٹریلر، سیریز کا میوزک اور ساؤنڈ ٹریک 24 نومبر کو ریلیز ہو گا۔
یہ اعلان معروف ناول نگار فرحت اشتیاق نے سوشل میڈیا پر کیا۔ ان کے مطابق ٹریلر کے ساتھ سیریز کا میوزک اور آفیشل ساؤنڈ ٹریک بھی اسی دن سامنے آئے گا۔
سیریز کی ہدایت کاری اور پروڈکشن مومینہ درید کے پاس ہے۔ منصوبہ پہلے 2025 میں ریلیز ہونے کا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے تاخیر ہوتی چلی گئی۔
سیریز کی مکمل ریلیز کی تاریخ نیٹ فلکس نے ابھی کنفرم نہیں کی۔
اعلان کے بعد فینز کا ری ایکشن دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف وہ قارئین ہیں جو ناول کو اسکرین پر دیکھنے کے لیے پہلے سے بے تاب ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ بڑے ادبی متن کو سیریز میں کیسے سمویا جائے گا۔
سچ بتائیں تو اس خبر میں ایک کھٹی میٹھی ہنسی بھی شامل ہے۔ ٹریلر کی تاریخ آ گئی، ساؤنڈ ٹریک کی تاریخ آ گئی، مگر سیریز کی تاریخ نے اپنی کرسی نہیں چھوڑی۔
اور ہاں، پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے یہ بڑا لمحہ ہے، کیونکہ یہ منصوبہ عالمی اسٹریمنگ پلیٹ فارم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس پر نظریں پہلے سے ٹکی ہوئی ہیں۔
اب بتائیں: 24 نومبر کو آپ پہلے ٹریلر دیکھنے کے منتظر ہیں یا ساؤنڈ ٹریک سننے کے؟