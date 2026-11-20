ہیلی بیبر کا نسخہ: ایک ارب ڈالر کے لیے 'خود فریبی' ضروری ہے
ہیلی بیبر نے اپنی بیوٹی برانڈ روڈ کی ایک ارب ڈالر میں فروخت کے بعد بتایا ہے کہ بزنس کی دنیا میں اُن کی کامیابی کا راز "خود فریبی" ہے۔ ماڈل نے بدھ کے روز نیو یارک سٹی میں ہونے والے ڈیل بک سمٹ 2026 میں بات کی، اور اُن کے شوہر جسٹن بیبر سامعین میں بیٹھے فخر سے دیکھ رہے تھے۔
بات صرف ایک اچھے سودے کی نہیں ہے۔ یہ پوری کہانی ایک طریقے کی ہے — اور اُس طریقے کا پہلا قدم رقم نہیں، سوچ ہے۔
پہلا قدم: نمبر پہلے طے کر لو
ہیلی بیبر کے مطابق اُنہوں نے شرائط شروع ہی میں طے کر لی تھیں۔ اُنہوں نے کہا کہ ایک ارب ڈالر وہ رقم تھی جس سے کم پر وہ اسے نہیں بیچیں گی۔
اُنہوں نے بتایا کہ یہ ہدف خود اُنہیں بھی پاگل لگتا تھا — جیسے کوئی ستاروں کو نشانہ بنانے کی بات کرے۔ اور جب اُن سے پوچھا گیا کہ ایسی بات ممکن کیسے لگی، تو اُنہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ "خود فریبی" تھی جس نے یہ ممکن بنایا۔
یعنی فارمولا یہ ہے: پہلے وہ نمبر طے کرو جس سے نیچے تم نہیں اترو گے، پھر اُسے پاگل پن کہہ کر ایک طرف نہ رکھو۔ سُننے میں آسان ہے، کرنے میں نہیں۔
دوسرا قدم: صحیح گھر کا انتظار
مئی 2025 میں ہیلی بیبر نے روڈ کو e.l.f. Beauty کے حوالے کیا، جو اُس کمپنی کی تاریخ کی سب سے بڑی خریداری تھی۔ اُن کا کہنا تھا کہ یا تو ایک ارب ڈالر ہو گا یا پھر وہ سودا نہیں کریں گی — یہی اُن کا ہدف تھا۔
مگر ساتھ ہی اُنہوں نے یہ بھی بتایا کہ کمپنی بیچنا شروع سے اُن کا مقصد نہیں تھا۔ اُن کے مطابق اگر صحیح موقع اور اُس کے لیے صحیح گھر مل جاتا، تو وہ ضرور غور کرتیں۔ اُنہوں نے کہا کہ e.l.f. Beauty نے وہ تمام خانے پورے کیے جو وہ ڈھونڈ رہی تھیں — اور اُن سے بھی کچھ زیادہ۔
تیسرا قدم: بنیاد برسوں پہلے
روڈ 2022 میں لانچ ہوا، لیکن اُس کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ 30 سالہ ہیلی نے فوربز کو بتایا کہ وہ نوعمری سے اپنی سکن کیئر میں بہت پابند اور روٹین والی رہی ہیں۔ اُنہیں بیوٹی کی پوری دنیا — ہیئر کیئر، باڈی کیئر، میک اپ — پسند تھی، لیکن جھکاؤ ہمیشہ سکن کیئر کی طرف رہا، کیونکہ اُن کے نزدیک ہر چیز کی بنیاد جلد ہے: اچھے میک اپ کی بنیاد بھی صحت مند، اندر سے چمکتی جلد ہے۔
اور 2020 میں کووڈ-19 وبا کے دوران اُنہیں آخرکار اپنا برانڈ بنانے کا وقت اور سکون ملا۔ روڈ فوراً کامیاب رہا: پہلے 11 دنوں میں 10 ملین ڈالر کی سیلز ہوئیں۔
چوتھا قدم: بوجھ سنبھالنا
2024 میں بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ خود کو بہت زیادہ بوجھ تلے محسوس کرنے لگیں۔ اُنہوں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اور اسی نے اُنہیں دکھایا کہ ایک عورت، ایک کاروباری خاتون، ایک انٹرپرینیور، ایک ماں، ایک بیوی اور ایک دوست کے طور پر اُن کی گنجائش کتنی ہے۔
یہ کوئی شکست کا اعتراف نہیں،
پانچواں قدم: کرسی نہ چھوڑنا
فروخت کے باوجود ہیلی بیبر آج بھی روڈ کی چیف کریٹو آفیسر ہیں۔ اُن کے مطابق وہ دن کے آخر میں ایک انٹرپرینیور ہیں، بزنس میں مزید پھیلنا چاہتی ہیں اور زیادہ کام کرنا چاہتی ہیں — لیکن جلد بازی میں نہیں ہیں۔
سو پورا نسخہ ایک لائن میں: نمبر اُونچا رکھو، اُسے "خود فریبی" کہہ کر قبول کرو، اور ہاتھ روکے رکھو جب تک صحیح گھر نہ مل جائے۔ آسان لگتا ہے؟ تو بتائیں، آپ اپنے کام کے لیے کیا نمبر طے کریں گے؟