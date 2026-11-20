کیا ہم واقعی نیند میں مکڑیاں نگل جاتے ہیں؟
کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سونے سے پہلے سننے کا دل نہیں کرتا، مگر پھر بھی سنی جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک بات دہائیوں سے انٹرنیٹ پر گھوم رہی ہے: یہ کہ اوسط درجے کا ہر انسان سوتی ہوئی حالت میں نہ جانے کتنی مکڑیاں نگل جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگ اسے کسی ثابت شدہ حقیقت کی طرح دہراتے ہیں، حالانکہ یہ محض ایک شہری افسانہ ہے۔ اس خیال نے لاکھوں لوگوں کی راتیں خراب کی ہیں۔ لوگ چادر کان تک کھینچ لیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں اور لائٹ بجھانے سے پہلے چھت کے کونوں کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔
خوش قسمتی سے حقیقت اس ڈراؤنی کہانی سے بہت مختلف ہے، اور کہیں زیادہ سکون دینے والی۔
مکڑی کے پاس آپ سے ملنے کی کوئی وجہ نہیں
مکڑیوں کے رویے پر کام کرنے والے ماہرین اور ماہرینِ حشرات برسوں سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ایک مکڑی کو آپ جیسی بڑی، شور مچاتی اور مسلسل حرکت کرتی ہوئی مخلوق کے قریب جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے: جو جسم سانس لے رہا ہو، کروٹیں بدل رہا ہو اور گرمی خارج کر رہا ہو، وہ ایک چھوٹی مکڑی کی نظر میں آرامگاہ نہیں، چلتا پھرتا آتش فشاں ہے۔
مکڑیوں کے جسم اور ٹانگوں پر انتہائی حساس محسوس کرنے والے نظام ہوتے ہیں، جو ہوا میں پیدا ہونے والی ذرا سی جنبش یا معمولی حرکت بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اور نیند میں آپ کی حرکت رکتی ہی نہیں: سانس چلتی رہتی ہے، آپ کروٹ بدلتے ہیں، ہلکے ہلکے خراٹے آتے ہیں یا جسم خود ہی بے ساختہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ مکڑی کے لیے یہ ہر جنبش خطرے کا بگل ہے۔ اسی لیے وہ پلنگ کے نیچے، فرنیچر کے پیچھے یا دیوار کے اندھیرے کونوں میں چھپنا پسند کرتی ہے — آپ کے چہرے پر چہل قدمی کرنا اس کے روزمرہ کے کاموں میں شامل نہیں۔
گہری نیند میں بھی جسم مکمل بے بس نہیں ہوتا
یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ نیند آتے ہی جسم کے تمام دفاع بند ہو جاتے ہیں۔ نیند کے گہرے ترین مرحلے میں بھی جسم کے اندر ایسے خودکار حفاظتی نظام چلتے رہتے ہیں جو آپ سے اجازت لے کر کام نہیں کرتے۔
منہ پوری رات کھلا اور بے حفاظت نہیں چھوڑا جاتا۔ ہونٹ، زبان اور سانس کی نالیاں کسی بھی بیرونی چیز کے قریب آنے پر فوراً اپنا ردِعمل دکھاتی ہیں — خودبخود کھانسی چل پڑتی ہے یا حلق بند ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ منظر کہ ایک مکڑی بڑے سکون سے آپ کے چہرے پر چلتی پھرے اور منہ کھلا دیکھ کر سیدھی اندر جا گرے، کسی حقیقی امکان سے زیادہ کسی ہارر فلم کے سین جیسا لگتا ہے۔
تو یہ کہانی بنی کیسے؟
اگر اس میں ذرہ برابر سچ نہیں تو یہ پھیلی کیسے؟ اس کی جڑ ایک ایسے متن میں ہے جو 1950 میں ایک رسالے میں چھپا، اور جس کا موضوع یہ تھا کہ لوگ انٹرنیٹ پر آنے والی بے بنیاد باتوں کو کتنی آسانی سے سچ مان لیتے ہیں۔ لکھنے والے نے یہ اعدادوشمار خود گھڑ لیے تھے — مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ کوئی بے تُکی سی افواہ، اگر ڈرامائی لگے، تو کتنی تیزی سے پھیلتی ہے۔
مگر افواہ نے وہی کیا جو لکھنے والے کے خیال میں بھی نہ ہوگا۔ وہ سات روحوں والی نکلی: نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اور ایک بے ضرر سی کہانی آہستہ آہستہ دنیا بھر کی شہری روایت بن گئی۔
تو اگلی بار جو کوئی یہ قصہ سُنا کر آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے، اسے چائے پلائیں اور یہ مضمون آگے بھیج دیں۔ اور بتائیں، چھت کو گھورنے کا پرانا معمول جاری رکھیں گے یا اب اطمینان سے سوئیں گے؟