رتبہ ایپیسوڈ 14: مہنور کے ساتھ کچھ بُرا ہونے والا ہے؟
ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ "رتبہ" پیر اور منگل کو رات آٹھ بجے نشر ہوتا ہے، اور اب تک اس کے 13 ایپیسوڈ آ چکے ہیں۔ 14ویں ایپیسوڈ کے پرومو نے فینز کو سخت پریشان کر دیا ہے: مہنور ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہے، ہادی بے چین نظر آتا ہے، اور معاملہ نازک دکھایا گیا ہے۔
ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان پولیس افسر ہادی کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی محبت کرنے والی بیوی مہنور کو شیلّی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے۔
خود ہیبا بخاری نے سوشل میڈیا پر اسٹوری لگائی اور پوچھا کہ کیا مہنور مرنے والی ہے۔ ڈرامے کی ہدایت کاری حسیب حسن کے پاس ہے، تحریر عمیرہ احمد کی ہے، اور پروڈیوسرز میں ہمایوں سعید، ثنا شہنواز، ثمینہ ہمایوں سعید اور شہزاد نصیب شامل ہیں۔ لیڈنگ رولز میں ہیبا بخاری، طلحہ چہور، زاہد احمد اور مہوش حیات ہیں۔
اب ویورز اگلے ٹوئسٹ کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مہنور کا بچہ ضائع ہو جائے گا اور وہ ہادی سے الگ ہو جائے گی، جبکہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ مہنور مر جائے گی۔ ایک ویور نے یہ دلیل بھی دی کہ آنے والے پروموز اور ٹیزرز میں وہ نظر نہیں آ رہیں۔
کمنٹس میں ایک صارف کا کہنا تھا کہ اگر مہنور یا اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ ہادی کو نہیں چھوڑیں گے اور اسے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ دوسرے صارف کا اندازہ یہ تھا کہ مہنور اپنا بچہ کھو دے گی اور ہادی کو چھوڑ دے گی، کیونکہ ہادی شیلّی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک فین نے صاف لکھا کہ اب کیا مہنور بچ بھی جائے گی؟
پرومو کے بعد ہر طرف مہنور ہی کا چرچا ہے، آپ کی تھیوری کیا ہے؟