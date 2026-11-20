ربیکا خان کی بغیر اجازت بنائی گئی ویڈیو وائرل، سوشل میڈیا پر بحث
ربیکا خان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جو ان کی اجازت کے بغیر بنائی گئی۔ وہ یوٹیوبر اور کنٹینٹ کریٹر ہیں اور اداکار و کامیڈین کاشف خان کی بیٹی ہیں۔ وہ اپنے شوہر، انفلوئنسر حسین ترین، کے ساتھ ایک اسٹور پر موجود تھیں، جہاں کچھ دیگر افراد بھی تھے۔
دونوں میاں بیوی وہاں گھر کا سامان خریدنے آئے تھے۔ اسی اسٹور پر خریداری کرنے والے ایک شخص نے یہ کلپ شیئر کیا۔ کلپ وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی۔
تبصرے دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربیکا اپنی پرائیویسی کی حقدار ہیں اور جب وہ خود فلم نہیں کر رہیں تو کسی اور کو بھی یہ حق نہیں بنتا۔ دوسری طرف یہ رائے بھی سامنے آئی کہ مشہور لوگ خود کو عوامی ملکیت بنا دیتے ہیں۔ ایک تبصرے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ خود جلد فلم کرنا شروع کر دیں گے۔
ان کے پہلے بچے کی توقع کی خبریں گردش میں تھیں اور اس پورے عرصے میں بھی دونوں نے اپنی پرائیویسی برقرار رکھی۔
ہماری رائے صاف ہے: سامان کی خریداری کوئی پبلک ایونٹ نہیں اور اسٹور کوئی ریڈ کارپٹ نہیں۔ کسی کی اجازت کے بغیر کیمرہ چلانا ٹھیک نہیں، چاہے وہ شخص کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو۔ عوامی ملکیت والی بات سنا ہوا لطیفہ لگتی ہے — مشہور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کیمرے کے سامنے رہنا پڑے۔
اصل سوال ربیکا کا نہیں، ہم سب کا ہے: اگر اجازت کے بغیر کیمرہ چلانا معمول بن جائے تو اگلا نمبر کس کا ہو گا؟