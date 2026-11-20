حیدرآباد میں دارِ نجات کی اسکریننگز: فینز اب گھر بیٹھنا بھول گئے
ایک ڈرامہ کتنے لوگوں کو گھر سے باہر نکال سکتا ہے؟ حیدرآباد میں اس کا جواب مل گیا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ دارِ نجات کا جنون اس شہر میں نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور فینز اب اکیلا بیٹھ کر قسط نہیں دیکھتے — وہ ایک چھت کے نیچے جمع ہو کر، سب کے ساتھ، ہر قسط دیکھنے کے لیے خاص واچ پارٹیز اور اسکریننگز کا اہتمام کر رہے ہیں۔
اے آر وائی ڈیجیٹل کا یہ ڈرامہ پاکستان ہی نہیں، بھارت میں بھی بات کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس میں شہریار منور ابو بکر کے کردار میں، درِ فشاں سلیم زریاب کے کردار میں اور نمیر خان زامل کے کردار میں نظر آ رہے ہیں۔ 31 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں اور 32ویں اور 33ویں قسط آنے کو ہیں، جس کے بعد فینز مل کر یہ تازہ موڑ دیکھنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔
کہانی کس بارے میں ہے
دارِ نجات کو عمیرہ احمد نے لکھا ہے اور ثاقب خان نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ ایک روحانی رومانوی ڈرامہ ہے جو دل ٹوٹنے، معافی، الہی رحمت اور نجات جیسے موضوعات کو چھوتا ہے۔ کہانی زریاب کے گرد گھومتی ہے، جس کی زندگی دل ٹوٹنے کے بعد ایک انوکھا رخ لیتی ہے اور وہ اندر کا سکون ڈھونڈنے کی طرف چل پڑتی ہے — اور اس سفر میں ابو بکر کا کردار اہم ہے۔
سیدھی سی بات ہے: جس ڈرامے پر گھر میں بحث ہو، وہ گلی میں واچ پارٹی ضرور لے آتا ہے۔ اسی لیے یہ جنون اب صرف اسکرین تک محدود نہیں رہا۔
برنچ کے ساتھ واچ پارٹی
بڑی اسکرین پر گروپ اسکریننگ کا یہ رجحان دنیا بھر کے فینز میں پھیل رہا ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اقساط دیکھتے ہیں اور اپنا جوش ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ حیدرآباد اب اس ٹرینڈ میں شامل ہو رہا ہے، اور شہر میں دو دلچسپ انیشیٹوز فینز کو ایک جگہ لا رہے ہیں۔
پہلا انیشیٹو ثنا فرحین سرکل کا ہے۔ یہ کاروباری شخصیت اور کمیونٹی بلڈر ثنا فرحین کی بنائی ہوئی کمیونٹی انیشیٹو ہے، جو خواتین کو رابطے، ترقی اور بہنوں والے رشتے کے ذریعے ایک ساتھ لاتی ہے۔ یہ 21 نومبر کو کولمبس کیفے، حیدرآباد میں دوپہر دو سے چار بجے تک ایک خاص واچ پارٹی اور برنچ کی میزبانی کر رہی ہے۔ بڑی اسکرین پر ڈرامہ دیکھنے کے ساتھ برنچ، کافی، سینڈوچ، فرائز اور کوکیز بھی پیش کی جائیں گی — یعنی قسط کے ساتھ کھانے کا بھی پورا انتظام۔
اندرا نگر میں ہفتہ وار اسکریننگز
دوسرا انیشیٹو اندرا نگر، حیدرآباد میں عطرا سٹیز کا ہے، جو ہر ہفتے شام سات سے رات 10 بجے تک دارِ نجات کی اسکریننگ کر رہی ہے۔ پہلی اسکریننگ چھ خواتین تک کے گروپ کے لیے مفت ہے، جبکہ اس کے بعد کی اسکریننگز چھ افراد کے گروپ کے لیے 499 روپے میں ہیں۔ جگہ پرائیویٹ اور ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور مفت اسنیکس، وائی فائی، کچن، مائیکرو ویو، فریج اور دیگر سہولیات بھی موجود ہیں — دوستوں کے ساتھ مووی نائٹ کے لیے کافی آرام دہ سیٹ اپ۔
سرحد کے اس پار بھی یہی چرچا
سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور بھارت میں پاکستانی انٹرٹینمنٹ مواد پر آفیشل اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن بھارتی سامعین میں پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت اس سے بالکل مختلف کہانی سناتی ہے۔
زبردست پرفارمنس سے لے کر جذباتی کہانی تک، دارِ نجات جیسے ڈرامے سرحد کے پار بھی اپنے چاہنے والے بنا رہے ہیں۔ سیاسی حدیں سامعین کو الگ کر سکتی ہیں، مگر کہانیوں اور کرداروں سے محبت لوگوں کو ایک چھت کے نیچے لا ہی دیتی ہے — اور حیدرآباد میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی ایک اچھا ڈرامہ ہی کافی ہوتا ہے۔
ہماری رائے میں تو 21 نومبر والا فارمولا سب سے مزے دار ہے: قسط کے ساتھ برنچ، کافی اور کوکیز — اس سے بہتر جوڑ کیا ہو گا؟ اب آپ بتائیں، اگر آپ کے شہر میں بھی ایسی اسکریننگ ہو تو آپ جائیں گے یا گھر کے صوفے کو ترجیح دیں گے؟