ٹورٹیا چھوڑیں، سلاد کے پتے اٹھائیں — چند منٹ میں بھرپور کھانا
پہلے مسئلہ سمجھ لیں
دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد جب آپ گھر پہنچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ جلدی سے بن جائے اور پیٹ بھی پورا بھر جائے، تو حل عربی پیتا یا ٹورٹیا ہی لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بازار کی زیادہ تر تیار پیتیاں پروسس شدہ آٹے، غیر ضروری چکنائی اور محفوظ رکھنے والے اجزاء سے بنی ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے کھانے کے بعد بھاری پن اور پیٹ پھولنے جیسی کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔
اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آٹے کو ہی ہٹا دیں۔ بڑے، ٹھنڈے سلاد کے پتے لے کر اسی انداز میں لپیٹ لیں تو ایک عام سینڈوچ اچانک کرنچی اور ہلکے پھلکے کھانے میں بدل جاتا ہے۔ بھرپور کھانے کا مطلب لازمی آٹا نہیں ہوتا، اور یہی وہ چھوٹی سی ترکیب ہے جو کچن میں فرق صاف ڈال دیتی ہے۔
پتے پھٹ جائیں گے؟ یہ ڈر بے بنیاد ہے
بہت لوگ ایسے رول آزمانے سے اس ڈر سے کتراتے ہیں کہ کہیں پتے ٹوٹ نہ جائیں، بھرائی پلیٹ میں نہ گر جائے، یا کھانے کے بعد پیٹ نہ بھرے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے، اور شرط صرف دو ہیں: سلاد کی صحیح قسم چنیں اور بھرائی کے اجزاء کا توازن ٹھیک رکھیں۔
جب سلاد کی کرنچی تازگی کے ساتھ رسیلا اور ٹھیک مصالحے والا چکن، ایوکاڈو کی اچھی چکنائی اور ایک مخملی چٹنی مل جائے، تو ذائقے کی ایسی تہہ بنتی ہے جسے روایتی ٹورٹیا والے رول سے کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سب چند منٹوں کا کام ہے: نہ پیتا سیکنے کے لیے توے گرم کرنے ہیں، نہ اضافی برتن دھونے ہیں۔ گھر پر جلدی کے ڈنر کے لیے بھی ٹھیک، اور دفتر لے جانے والے کھانے کے لیے بھی، جو خراب ہوئے بغیر اپنی حالت برقرار رکھتا ہے۔
اجزاء
- ایک بڑا رومین یا آئس برگ سلاد (بڑے، مضبوط پتے)
- 250 گرام بھنا یا اُبلا ہوا چکن کا سینہ، چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہوا
- ایک پکا ہوا ایوکاڈو، پتلی قاشوں میں کٹا ہوا
- ایک کھیرا، چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہوا
- ایک درمیانہ گاجر، کدوکش پر رگڑی ہوئی
- دو ہرے پیاز، باریک کٹے ہوئے
- تین بھرے چمچ چھنا ہوا دہی
- ایک چائے کا چمچ سرسوں کی چٹنی
- آدھے لیموں کا رس
- ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل
- نمک، کالی مرچ اور تازہ باریک کٹی ہوئی سویا
طریقہ
- سبزیوں کی تیاری: سلاد کے پتے ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھو لیں اور پھر کچن پیپر سے مکمل خشک کر لیں۔ یہ قدم اس لیے ضروری ہے کہ گیلا پتہ ہاتھ سے پھسلتا ہے اور لپیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایک تیز چاقو سے ہر پتے کی بنیاد پر موجود موٹا، سخت حصہ کاٹ دیں۔ یہی سخت بنیاد پتے کو اکڑا رکھتی ہے؛ اسے ہٹانے کے بعد پتے لچکدار رہتے ہیں اور آسانی سے مڑ جاتے ہیں۔
- چٹنی اور بھرائی کی تیاری: ایک بڑے پیالے میں چھنا ہوا دہی، سرسوں کی چٹنی، زیتون کا تیل، لیموں کا رس، باریک کٹی سویا، نمک اور کالی مرچ ڈال کر اس وقت تک ملا دیں جب تک سب یکجان نہ ہو جائیں۔ پھر اسی پیالے میں چکن، کھیرا، رگڑی ہوئی گاجر اور ہرے پیاز ڈال کر ہلکے ہاتھ سے ملا دیں، تاکہ چٹنی ہر ٹکڑے پر برابر چڑھ جائے۔
- بھرنا اور لپیٹنا: دو بڑے سلاد کے پتے لیں اور ایک کو دوسرے پر تھوڑا سا اوپر لگا کر رکھ دیں، تاکہ لپیٹ کو دوہری مضبوطی ملے۔ بیچ میں دو چمچ چکن کی بھرائی رکھیں اور اوپر چند پتلی ایوکاڈو قاشیں رکھ دیں۔ پہلے دونوں سائیڈ کنارے اندر کی طرف موڑیں اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف لپیٹیں، لپیٹتے وقت ہلکا سا دباؤ دیتے رہیں تاکہ رول کھلا نہ رہے۔
آخری بات
نسخہ مختصر ہے اور چند منٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں، اگلی بار رات کا کھانا سلاد کے پتے ہوں گے یا وہی پرانا ٹورٹیا؟