ٹیلر سوئفٹ کے نجی باکس میں کارلی کلوس، پرانی دوستی پھر چرچے میں
کنساس سٹی چیفس کے ایک میچ میں کارلی کلوس کے ٹیلر سوئفٹ کے ساتھ بیٹھنے کی خبر نے دونوں کی پرانی دوستی کو دوبارہ چرچے میں ڈال دیا۔ اس میچ میں سوئفٹ کے ساتھی ٹریوس کیلسی کھیل رہے تھے۔ خبروں کے مطابق کلوس کو سوئفٹ کے نجی باکس میں دیکھا گیا، اور یہیں سے دونوں کے درمیان ممکنہ صلح کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔
بات صرف ایک سیٹ کی نہیں۔ ایک زمانے میں یہ دونوں جہاں بھی جاتیں اکٹھی نظر آتی تھیں، مگر پچھلے کچھ سالوں میں انہیں عوامی سطح پر ساتھ کم ہی دیکھا گیا۔ اسی لیے یہ ملاقات اتنی بڑی خبر بن گئی۔
وہ پرانی کہانی
2015 میں کلوس سوئفٹ کے گانے بیڈ بلڈ کے میوزک ویڈیو میں نظر آئیں۔ اسی دور میں وہ سوئفٹ کے ورلڈ ٹور کی ویڈیوز میں چھوٹے حصوں اور اسٹیج پر شرکت کے لیے بھی ساتھ رہیں، اور دونوں نے اسی سال ووگ کے سرورق پر بھی پوز دیا۔ تب یہ دوستی انڈسٹری کی سب سے نمایاں دوستیوں میں شمار ہوتی تھی۔
سوئفٹ کا حالیہ میوزیکل دور دی لائف آف اے شوگرل کے گرد گھومتا ہے، اور وہ کیلسی کے میچوں میں اپنی موجودگی سے مسلسل توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔
ماڈلنگ سے میڈیا تک
کلوس نے ماڈلنگ کے علاوہ میڈیا میں سرمایہ کاری کا رخ کیا۔ 2023 میں انہوں نے اپنے شوہر، تاجر جوشوا کشنر، کے ساتھ بائیڈفورڈ میڈیا کے ذریعے فیشن اور کلچر میگزین آئی-ڈی حاصل کیا، جہاں وہ چیئر وومن ہیں۔ جوشوا کشنر جیرڈ کشنر کے بھائی ہیں، جو ٹرمپ انتظامیہ میں سینئر مشیر رہے۔
2020 میں کلوس اُس سرمایہ کار گروپ کا حصہ تھیں جس نے ڈبلیو میگزین کے ناشر ڈبلیو میڈیا خریدا تھا؛ گروپ میں فلم ساز جیسن بلم، ماڈل کائیا گیربر اور فارمولا ون ڈرائیور لیوس ہیملٹن بھی شامل تھے۔
اور ہاں، کلوس کے شوہر نے مبینہ طور پر سابق ڈزنی سربراہ باب آئیگر کے ساتھ لاس اینجلس لیکرز خریدنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کا سودا 12.5 ارب ڈالر بتایا گیا۔ اسی سے یہ قیاس آرائی بھی جنم لے چکی ہے کہ کلوس ایک دن سوئفٹ کو لیکرز کے میچ میں مہمان بنا سکتی ہیں، تاہم ایسا کوئی منصوبہ ابھی طے نہیں ہوا۔