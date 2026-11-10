دُریفشاں سلیم کا پیغام: زریاب کا فیصلہ اس کا اپنا ہے، ہر عورت کو پرکھنے کا بہانہ نہیں
'دارِ نجات' کی حالیہ قسط میں زریاب نے ایک خاندانی تقریب کے لیے بغیر آستین والا لباس پہننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب وہ اس انداز کا لباس پہننے میں سہولت محسوس نہیں کرتی۔ اس منظر پر ناظرین کے ردعمل ملے جلے رہے — کچھ نے اسے ایمان کے ساتھ بدلتے تعلق کا عکس کہا، کچھ نے کہانی کے رخ پر سوال اٹھائے۔
ڈرامے میں زریاب کا کردار نبھانے والی اداکارہ دُریفشاں سلیم نے انسٹاگرام پر اس بحث کا جواب دیا۔ انہوں نے اپنی بغیر آستین والے لباس کی تصویر کے ساتھ کئی تصویریں شیئر کیں اور واضح کیا کہ زریاب کا فیصلہ نہ اس کے شوہر ابو بکر نے مسلط کیا اور نہ یہ کسی دوسری عورت کے لباس کے بارے میں کوئی اعلان ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ زریاب کو سب سے پہلے جانتی ہیں، اور شاید اسی لیے یہ ان کے لیے سب سے آسان اور سب سے مشکل کردار دونوں رہا۔
ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے
اپنی بات کا آغاز دُریفشاں نے ایمان کی اپنی سمجھ سے کیا۔ ان کے مطابق ایمان کی سب سے سچی شکل اندرونی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے — آپ کے اندر کیا بدلتا ہے، آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کن اقدار کا حساب خود سے لیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کیسا رشتہ بناتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایمان جتنا ظاہری عمل کا نام ہے، اتنا ہی اندرونی محنت کا بھی۔ اور یہ اندرونی تبدیلی بعض اوقات خود بخود باہر بھی جھلکنے لگتی ہے — لباس سمیت۔
اپنی حد، اور دوسروں کی حد
دُریفشاں نے اپنی الماری اور زریاب کے فیصلے کے فرق پر بھی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خود بغیر آستین والے کپڑے پہنتی ہیں اور ان میں ہمیشہ سہولت رہی، مگر چھوٹے لباس اور کچھ اور انداز انہیں ذاتی طور پر ناگوار لگتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا اپنا تعلق ہے حیا سے، اور کسی اور کا تعلق اس سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے انہیں یہ حق نہیں ملتا کہ کسی کے انتخاب پر سوال اٹھائیں یا فیصلہ سنا دیں۔ ان کے مطابق وہ کیا پہنتی ہیں، کس چیز میں سہولت رکھتی ہیں اور آگے چل کر کیا بدل سکتی ہیں — یہ سب ان کے اپنے اندرونی سفر اور اللہ سے ان کے رشتے کا حصہ ہے؛ اس سے نہ کسی کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے، نہ ان کا درست۔
زریاب کا فیصلہ کس کے بارے میں ہے
اداکارہ نے زور دیا کہ زریاب کا انتخاب لازمی طور پر کسی اور کے انتخاب پر کوئی تبصرہ نہیں۔ یہ اس چیز کا عکس ہے جو اس نے اپنے اندر محسوس کی — شاید ایمان کی سمجھ بدل رہی ہے، شاید ترجیحات، یا شاید وہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں یہی اسے ٹھیک لگتا ہے۔
آزادی ہر سمت چلنی چاہیے
ان کے مطابق ہم عورت کے لباس کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، مگر یہ آزادی ہر سمت میں چلنی چاہیے — اس عورت کے لیے بھی جو کھلے کپڑے پہننا چاہے، اور اس کے لیے بھی جو بغیر آستین والا لباس نہ پہننا چاہے۔ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے سامنے اپنا جواز پیش کرنے کی پابند نہیں۔ مسئلہ لباس کا نہیں؛ مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم سوال، جانچ اور فیصلہ شروع کر دیتے ہیں۔
ناظرین کا حق، اور بحث کی حد
دُریفشاں نے یہ بھی مانا کہ ناظرین اپنی نظر سے کہانی دیکھ سکتے ہیں، زریاب کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں یا اس کے وقت پر سوال اٹھا سکتے ہیں — یہ ان کی رائے ہے اور وہ اس کے حق دار ہیں۔ مگر انہوں نے ایک تجویز بھی دی: ہر موڑ کو قومی فیصلے کا معاملہ بنا دینا ضروری نہیں۔ ہر کہانی کے لیے بحث، پنچایت اور حتمی فیصلہ لازمی نہیں۔
آخری بات
آخر میں ان کا پیغام سادہ تھا: زریاب سے اتفاق کرنا ضروری نہیں، اس سے جڑنا ضروری نہیں، اور اس کے سفر کو اپنا بنانا تو بالکل بھی نہیں۔ ہر کہانی ہمارے لیے سبق بننے کے لیے نہیں ہوتی — کبھی کبھی وہ صرف کسی اور کی کہانی ہوتی ہے۔
ڈرامہ کیا ہے
'دارِ نجات' میں دُریفشاں سلیم زریاب حبیب کے روپ میں ہیں اور شہریار منور ابو بکر کا کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامہ عمیرہ احمد نے لکھا ہے اور ثاقب خان نے ہدایت دی ہے۔ کہانی ایمان، رشتوں اور ذاتی تبدیلی کے گرد گھومتی ہے اور زریاب کے جذباتی اور روحانی سفر کو سامنے لاتی ہے۔
فی الحال اتنا یاد رکھیں: ہر عورت کا فیصلہ ہماری مہر کے بغیر بھی مکمل ہوتا ہے۔