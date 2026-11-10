بشریٰ انصاری نے حمیرا ظہیر کی صحت کے بارے میں بتایا، دعاؤں کی اپیل
بشریٰ انصاری نے اپنی بچپن کی سہیلی اور سینئر اداکارہ حمیرا ظہیر کی صحت کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ ان کے مطابق حمیرا ظہیر بالکل ٹھیک تھیں کہ اچانک خبر ملی کہ وہ بیمار ہو گئی ہیں اور انہیں آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ ایک ہفتے سے انتہائی نگہداشت میں ہیں اور ان کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔
بشریٰ انصاری روزانہ انہیں دیکھنے جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں بچپن سے قریبی سہیلیاں ہیں اور ان کی دوستی 54 سال سے چلی آ رہی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو قریب رکھنے والی اور مضبوط دوستیوں والی شخصیت ہیں، اسی لیے اپنی سہیلی کی طبیعت پر پریشان ہیں۔
ایک ہفتے قبل بشریٰ انصاری نے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے حمیرا ظہیر کی بیماری کی خبر دی تھی اور دعاؤں کی درخواست کی تھی۔
ان کا کہنا ہے کہ تناؤ نے سب کی صحت خراب کر دی ہے اور دباؤ بھرے حالات میں انسان سیکنڈوں میں آئی سی یو پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے مداحوں اور فالوورز سے حمیرا ظہیر کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔
بشریٰ انصاری پاکستان کی سینئر اداکارہ اور کامیڈین ہیں، جبکہ حمیرا ظہیر بھی پاکستانی ڈراموں کی اداکارہ ہیں۔
ہم سب کی دعائیں حمیرا ظہیر کے ساتھ ہیں — آپ بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے؟