جسٹن ٹمبرلیک کا انکشاف: "What Goes Around… Comes Around" برٹنی اسپیئرز کے بارے میں نہیں تھا
جسٹن ٹمبرلیک نے اپنے 2006 کے ہٹ گانے "What Goes Around… Comes Around" کے حوالے سے برسوں سے چل رہی افواہ خود ہی سمیٹ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گانا ان کی سابقہ گرل فرینڈ برٹنی اسپیئرز کے بارے میں نہیں ہے۔
انہوں نے یہ بات ایک نئے ویڈیو انٹرویو میں بتائی — یعنی FutureSex/LoveSounds کے اس سنگل کی ریلیز کے تقریباً 20 سال بعد۔ گانے کے آتے وقت سامعین سمجھتے تھے کہ یہ ان کے 2002 کے ٹریک "Cry Me a River" کا کسی حد تک سیکوئل ہے، جو برٹنی اسپیئرز کے بارے میں تھا — میوزک ویڈیو میں ان جیسی لگنے والی ایک لڑکی بھی شامل تھی۔
ٹمبرلیک نے واضح کیا کہ گانا ان کی اپنی ذاتی کہانی نہیں بلکہ ایک دوست کی ذاتی کہانی ہے، اور انہوں نے لکھنے سے پہلے اس دوست سے اجازت مانگی تھی۔ دوست کا نام انہوں نے نہیں بتایا۔ اتنا کہا کہ وہ دوست اپنے بریک اپ کے دور سے گزر رہا تھا، اور یہ ٹریک ٹمبرلیک کے اپنے عوامی علیحدگی والے واقعے سے متاثر تھا۔
گانا کتنی جلدی بنا؟ ٹمبرلیک کے مطابق یہ تقریباً 20 منٹ میں لکھا گیا، اس کے ساتھ 10 منٹ کی ویڈیو بھی بنی۔
اپنی پرانی کہانیاں کھولنے کا سلسلہ وہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ ایک نئی ڈوکیوسیریز کا اعلان ہوا ہے جس میں وہ اپنے کیریئر پر نظر ڈالیں گے، اور اس میں جینیٹ جیکسن کے ساتھ سپر باؤل کا وہ مشہور "wardrobe malfunction" والا واقعہ بھی دوبارہ کھولا جائے گا۔
اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ افواہ ختم کرنے کے لیے بھی ٹمبرلیک کو انٹرویو ہی چاہیے تھا۔ بات صاف ہے — گانا برٹنی کے لیے نہیں تھا، ایک دوست کی کہانی تھی جس کا نام ٹمبرلیک نے نہیں بتایا۔ آپ کو یقین آیا، یا ویڈیو میں وہ ہم شکل لڑکی اب بھی شک پیدا کرتی ہے؟