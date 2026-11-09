حنا الطاف نے پرواز میں مسافر کے رویے پر ناراضی کا اظہار کیا، لباس کا سوال بھی اٹھایا
پاکستانی اداکارہ حنا الطاف نے ایک پرواز میں پیش آنے والے ناخوشگوار تجربے کو اپنی انسٹاگرام اسٹوریز پر شیئر کیا ہے۔ انہوں نے پہلے ساتھ بیٹھے ایک مرد مسافر کی ویڈیو پوسٹ کی اور پھر طیارے کی اپنی سیٹ پر بیٹھی ایک تصویر۔ اداکارہ کا الزام ہے کہ وہ مسافر سفر کے دوران بار بار انہیں دیکھتا رہا، اور انہوں نے اس رویے پر کھل کر ناراضی کا اظہار کیا۔
ویڈیو میں کیا نظر آتا ہے
شیئر کی گئی ویڈیو میں وہ مرد مسافر ان کے قریب ہی بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ حنا الطاف کے مطابق وہ بغیر کسی جھجک کے انہیں گھورتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس شخص کو اندازہ ہوا کہ اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو اس نے اپنا چہرہ کچھ دیر کے لیے چھپا لیا، لیکن اس کے بعد بھی وہی حرکت جاری رکھی۔
اس ویڈیو کے ساتھ اداکارہ نے لکھا: He kept staring at me without any shame. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس شخص نے بےشرمی سے پلٹ کر وہی حرکت جاری رکھی، اور وہ یہ ویڈیو اپنی گیلری میں نہیں رکھیں گی۔ اداکارہ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جب اس شخص کو خود معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تب بھی وہ کیوں نہیں رُکا۔ ان کی ناراضی ان کے الفاظ میں صاف جھلک رہی تھی۔
لباس کے بارے میں ان کا سوال
طیارے کی سیٹ پر بیٹھی تصویر میں اداکارہ سرمئی، آرام دہ لباس، عینک اور کالے ماسک میں نظر آئیں۔ اسی تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا: Anything wrong with what I was wearing? اور پھر خود ہی جواب دیا کہ صاف ظاہر ہے کچھ بھی غلط نہیں تھا۔
ان کا یہ جملہ اس عام سوچ کو چیلنج کرتا ہے جس میں کسی عورت کے کپڑوں کو ناپسندیدہ توجہ کا جواز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو چھپایا نہیں، بلکہ کھلے عام اس کا ذکر کیا۔
عوامی جگہوں پر خواتین کی ذاتی جگہ
یہ واقعہ ایک بار پھر عوامی جگہوں پر خواتین کی ذاتی جگہ اور ناپسندیدہ توجہ کے مسئلے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ حنا الطاف نے اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس تجربے کو سامنے لانے کے لیے استعمال کیا، جس نے انہیں واضح طور پر ناخوش کیا۔
یہ پہلا موقع نہیں جب انہوں نے اس نوعیت کے معاملے پر آواز اٹھائی ہو۔ مئی 2026 میں اداکارہ نے ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ایک پریشان کن واقعے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق فلم بندی کے دوران ایک شخص نے انہیں غیر محفوظ محسوس کروایا۔ انہوں نے خود کو اس صورتحال سے ہٹا لیا اور متعلقہ پروڈکشن ہاؤس کے سامنے اپنی بات رکھی۔
حنا الطاف کون ہیں
حنا الطاف پاکستانی ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ، پریزنٹر اور سابق ویڈیو جوکی ہیں۔ انہوں نے کراچی میں آنکھ کھولی اور انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا آغاز ایک میزبان کے طور پر کیا، پھر آہستہ آہستہ ایک اداکارہ کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔
انہیں کئی مقبول ٹی وی پروڈکشنز میں دیکھا گیا، جن میں دلِ جاناں، آتش، دلِ گمشدہ اور ربّا میں نو معاف کرین شامل ہیں۔ مختلف انواع میں ان کی اداکاری نے انہیں پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری میں ایک مستحکم موجودگی دی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے میزبانی اور ڈیجیٹل مواد بھی آزمایا اور اپنی ذاتی و پیشہ ورانہ زندگی کی جھلکیاں سوشل میڈیا اور اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کرتی رہیں۔
آخری بات
کام کی جگہ پر ہو، سفر کے دوران یا کسی بھی عوامی جگہ پر، خواتین کو اس طرح کے تجربات سے روز گزرنا پڑتا ہے، اور یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ کسی عورت کا لباس، اس کی شکل یا اس کا سفر کسی بھی صورت ناپسندیدہ توجہ کی دعوت نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو اپنی حفاظت کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کب تک یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں تھی؟