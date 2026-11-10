نیا جیمز بانڈ: اگلا 007 کون ہوگا اور فلم کب بنے گی؟
دو ہزار چھ کی کیسینو روئل میں بارٹینڈر نے بانڈ سے پوچھا تھا کہ ووڈکا مارٹینی شیک کر کے دیں یا اسٹر، تو چڑے ہوئے جاسوس نے جواب دیا تھا: "کیا میں ایسا لگتا ہوں جسے پروا ہو؟" یہ چھوٹی سی لائن سگنل تھی کہ 1962 میں شروع ہونے والی یہ سیریز ڈینیئل کریگ کی آمد کے ساتھ مکمل طور پر بدل رہی ہے۔ اگلی فلموں میں بنانے والوں نے پرانی روایت کو بھی سلیوٹ کیا اور پرانے ٹراپس سے دور بھی ہٹے۔ اسکائی فال میں بین وِشا کے کیو نے بانڈ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ پھٹنے والے پین کی توقع کر رہے تھے، کیونکہ اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
نیا بانڈ کون ہوگا؟
کریگ کی پہلی فلم سے دو دہائیاں گزرنے کے بعد سیریز پھر سے ریبوٹ ہو رہی ہے، یعنی نیا اداکار اور نئی تخلیقی ٹیم۔ سالوں کی قیاس آرائی کے بعد معاملہ اب حرکت میں ہے اور نومبر یا دسمبر میں نئے جیمز بانڈ کا اعلان ہونے کی امید ہے۔
اگست میں پروڈیوسر ایمی پاسکل نے کہا تھا: "میرا خیال ہے سال کے اختتام کا ایک اچھا امکان ہے۔" انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹیم بہت، بہت طریقے سے کام کر رہی ہے، یعنی کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی۔
اطلاعات کے مطابق فائنل اسکرین ٹیسٹ اکتوبر کے آخر میں ہو چکے ہیں۔ تو جب تک کوئی غیر متوقع بات نہ ہو، پروڈیوسروں کو فیصلہ کرنے اور اداکار کے معاہدے پر دستخط کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ اس کے بعد صرف یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اعلان کس طرح کیا جائے گا۔
پرانے دور میں بانڈ اداکاروں کا اعلان روایتی فوٹو کال یا پریس کانفرنس سے ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ فرنچائز ایمیزون ایم جی ایم کی ملکیت ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کمپنی اعلان اپنی پرائم ویڈیو اسٹریمنگ سروس پر کرے گی۔
چند اداکاروں کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ برطانیہ کے سب سے بڑے فلمی رول کے لیے فائنل اسکرین ٹیسٹ تک پہنچ گئے ہیں، اور تین اہم امیدوار گردانے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، 2005 میں کریگ بھی حیران کن انتخاب تھے، تو ایسے وائلڈ کارڈ کے خلاف شرط نہ لگائیں جس کا نام ابھی تک بڑے پیمانے پر رپورٹ نہ ہوا ہو۔
فلم کب بنے گی؟
فلم 2027 میں پروڈکشن میں جانے کی توقع ہے اور 2028 میں ریلیز ہو گی۔ کوئی حتمی تاریخ اعلان نہیں ہوئی، اور فلم شیڈول عام طور پر بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ واضح ہے کہ کام اچھی طرح شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ڈائریکٹر اور رائٹر پہلے سے موجود ہیں۔ یہ آفیشل سیریز کی 26ویں فلم ہو گی، تاہم ٹائٹل ابھی کنفرم نہیں ہوا۔
ڈائریکٹر اور رائٹر کون ہیں؟
فلم کی ہدایت کاری ڈینس ویلنوو کریں گے، جو Prisoners، Sicario، Arrival، Blade Runner 2049 اور حالیہ Dune ٹرائیلوجی کے لیے مشہور ہیں۔
ویلنوو کا کہنا ہے کہ ان کی فلم دیکھنے کی کچھ ابتدائی یادیں 007 سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ سین کونری کی Dr. No سے لے کر بانڈ فلمیں دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے اور خود کو بانڈ کا سخت فین مانتے ہیں۔ ان کے بقول ان کے لیے یہ مقدس علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ روایت کا احترام کریں گے اور آنے والے بہت سے مشنوں کا راستہ کھولیں گے، یہ بڑی ذمہ داری ہے مگر ان کے لیے سنسنی خیز اور اعزاز کی بات بھی۔
اسکرپٹ اسٹیون نائٹ لکھیں گے، جو Peaky Blinders اور House of Guinness جیسے ٹی وی شوز اور Burnt، Spencer، Locke اور The Girl in the Spider's Web جیسی فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔
نائٹ نے کہا کہ بانڈ فلم لکھنا ہمیشہ ان کی بکٹ لسٹ پر تھا، اور فرنچائز جوائن کر کے انہیں لگا کہ وہ کنگ اینڈ کنٹری کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ان کا ارادہ اداکار نہیں، کردار لکھنے کا ہے۔ ان کے مطابق بانڈ کا اپنا ایک کائنات اور فرنچائز ہے جس کے کچھ اصول ہیں، کہانی کو آگے بڑھانا پڑتا ہے، لیکن انہیں یہ پسند ہے کہ یہ برطانوی ہے اور DC یا Marvel نہیں۔ اس لیے وہ متن کے بارے میں ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔
کہانی کا رخ کیا ہوگا؟
ملکیت کی تبدیلی اور نئی تخلیقی ٹیم کے ساتھ نئی بانڈ فلم کا تازہ آغاز ہونے کا امکان ہے۔ 2021 کی No Time To Die کے انجام کے بعد کہانی کو ترتیب سے آگے بڑھانا مشکل ہو گا، لیکن اس کے باوجود بنانے والوں کے پاس کافی آپشنز موجود ہیں۔ ایسے دور میں جہاں سامعین بڑی فرنچائزز کے کسی نئے ورلڈ یا ٹائم لائن میں دوبارہ شروع ہونے کے عادی ہیں، بانڈ کا دوسرا ورژن بنانا مشکل نہیں ہو گا۔
بانڈ 26 کو کہیں پہلے کے دور میں بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آئیڈیا ٹونی گلروئے کے اس انکشاف کے بعد زیادہ مقبول ہوا کہ انہوں نے اور سٹیون سوڈربرگ نے پہلے 1960 کی دہائی کے بانڈ کا پچ دیا تھا۔ الگ سے، اداکار رالف فائنز نے حال ہی میں کہا کہ ایک وقت میں ان سے بانڈ ادا کرنے پر بات چیت ہوئی تھی اور انہوں نے پروڈیوسروں کو مشورہ دیا تھا کہ 1950 کی دہائی میں سیٹ بلیک اینڈ وائٹ، فلم نائر جیسا ورژن بنائیں۔ دونوں آئیڈیاز پر عمل نہیں ہوا، لیکن کچھ بانڈ فینز کو یہ تجویز پسند آئی، جن کا خیال تھا کہ ماضی کے دور میں بنی فلم ایان فلیمنگ کے اصل کردار اور کتابوں کے زیادہ قریب ہو گی۔
پرانی فلمیں
اگر ان فلموں کو چھوڑ دیں جو آفیشل سیریز کا حصہ نہیں، تو کل 25 بانڈ فلمیں بن چکی ہیں۔ تاریخوں میں تھوڑا اوورلیپ بھی نظر آتا ہے: سین کونری 1971 کی Diamonds Are Forever میں مرکزی کردار میں واپس آئے، جبکہ 1969 کی On Her Majesty's Secret Service میں لازنبی نے ان کی جگہ لی تھی۔ کونری بعد میں 1983 کی Never Say Never Again میں بھی نظر آئے، جو ایک مختلف اسٹوڈیو کی فلم تھی اور آفیشل سیریز کا حصہ نہیں۔
بالکل کس شکل میں اگلی فلم بنے گی، یہ بعد کے کسی مرحلے میں واضح ہو گا۔ فی الحال فینز کی امید ہے کہ اس بار کرسمس جلدی آ جائے، کیونکہ پوری دنیا نئے 007 کے اعلان کا انتظار کر رہی ہے۔
ہمارا خیال؟ اعلان نومبر میں ہو یا دسمبر میں، اس بار اعلان جس انداز میں بھی ہو، پرانا پریس کانفرنس والا رشک تو واپس نہیں آئے گا۔ اور سچ پوچھیں تو بانڈ کے ساتھ یہ زیادتی ہو گی۔ آپ کے خیال میں اگلا 007 کون ہونا چاہیے؟