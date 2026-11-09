سلمان خان نے 'ماتربھومی' کے چین مخالف بیانیے کے دعوے مسترد کر دیے
سلمان خان نے اپنی آنے والی فلم 'ماتربھومی: مے وار ریسٹ اِن پیس' کے بارے میں ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ فلم چین کے خلاف کوئی موقف رکھتی ہے، یا حکومت نے بنانے والوں پر اسکرپٹ بدلنے یا دوبارہ لکھنے کا دباؤ ڈالا۔ سلمان نے ایسی خبروں کو "بکواس" کہا۔
جمعہ کے روز فلم کے ٹریلر لانچ ایونٹ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کہانی سولجرز کے گرد گھومتی ہے، اور ان مشکلات کے گرد جو دونوں طرف کے فوجیوں اور ان کے گھر والوں کو جھیلنی پڑتی ہیں۔
سرٹیفیکیشن کی خبروں پر بھی پہلے وضاحت آ چکی
اس سے پہلے سلمان خان فلمز نے ان خبروں کو مسترد کیا تھا کہ فلم کو سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن سے سرٹیفیکیشن ملنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ انسٹاگرام پر جاری بیان میں بینر نے کہا کہ ایسی خبریں "جھوٹ" اور "مکمل بے بنیاد" ہیں، اور یہ کہ فلم ابھی سرٹیفیکیشن کے لیے جمع ہی نہیں کرائی گئی۔
نام بدلا، ریلیز تاریخ پر پردہ
فلم سلمان خان فلمز کے بینر تلے سلمیٰ خان پروڈیوس کر رہی ہیں اور ہدایت کاری اپوروا لکھیا کے پاس ہے۔ چترنگدا سنگھ بھی فلم میں ایک اہم کردار میں نظر آئیں گی۔
فلم کا پہلا نام 'بیٹل آف گالوان' تھا، جسے بعد میں 'ماتربھومی: مے وار ریسٹ اِن پیس' کر دیا گیا۔ فلم 2020 میں گالوان ویلی میں بھارتی اور چینی دستوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ پر مبنی ہے۔
فلم اپریل میں ریلیز ہونی تھی، مگر بعد میں ملتوی کر دی گئی۔ نئی ریلیز تاریخ کا اعلان ابھی نہیں ہوا۔
ٹریلر لانچ ہو گیا، خبروں کی صفائی بھی ہو گئی، اب صرف ایک سوال باقی ہے — بھئی، فلم کب آ رہی ہے؟