ہنا طارق کا انسانوں اور گناہوں پر مبہم پیغام
پاکستانی اداکارہ ہنا طارق نے انسٹاگرام اسٹوری پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان سخت سا منظر ہے۔ ویڈیو کے ساتھ انہوں نے لکھا: At some point, even monsters know the limit of their sins. Humans don't.
پیغام انسانی رویے کے تاریک پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے — گناہوں کی حد درندے بھی جانتے ہیں، انسان نہیں۔
اسی اسٹوری کے سلسلے میں ہنا نے اداکارہ صائمہ قریشی کو سالگرہ کی مبارکباد بھی دی، ان کی خوبصورتی اور شخصیت کی تعریف کی، اور دونوں کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا: Happiest birthday to the beautiful soul and prettiest face i've ever met.
ہنا طارق اداکارہ، ماڈل اور ڈیجیٹل انفلوئنسر ہیں جنہیں پہلے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پہچان ملی اور پھر وہ ٹیلی ویژن انڈسٹری میں آئیں۔
ایک طرف انسانوں پر اتنی گہری بات، دوسری طرف دوست کے لیے اتنی پیاری دعا — ہنا کا سوشل میڈیا آج کل موڈ کے سارے رنگ دکھا رہا ہے۔ آپ کو کون سا والا زیادہ پسند آیا؟