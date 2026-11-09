نیتو کپور کی دیوالی: رشی کپور کی تصویر کے سامنے خاندان کی فوٹو
نیتو کپور نے دیوالی اہلِ خانہ کے ساتھ منائی اور سوشل میڈیا پر ایک خاص تصویر شیئر کی، جس میں خاندان آنجہانی اداکار رشی کپور کی تصویر کے سامنے کھڑا ہے۔ تہوار کی خوشی اور رشی کپور کی یاد، دونوں ایک ہی فریم میں۔
تصویر میں نیتو رنبیر اور عالیہ کے ساتھ، رشی کی پھولوں سے سجی تصویر کے سامنے کھڑی ہیں۔ نیتو نے تصویر کے ساتھ سب کے لیے محبت اور خوشی کی دعا لکھی۔
رشی کپور ہندی سنیما کے اداکار اور فلم ساز تھے۔ اُن کا انتقال ممبئی میں 3 اپریل 2020 کو ہوا، اُس وقت وہ 67 برس کے تھے۔ اُنہوں نے تقریباً دو سال کینسر کا مقابلہ کیا، نیویارک میں علاج کرایا اور پھر بھارت واپس آئے۔ نیتو کپور ہندی فلموں کی اداکارہ ہیں اور اپنے شوہر کو سوشل میڈیا پوسٹس اور ذاتی تصویروں کے ذریعے اکثر یاد کرتی رہتی ہیں۔
عالیہ کی تصویریں، اور راہا
عالیہ نے بھی انسٹاگرام پر تصویروں کی ایک سیریز شیئر کی، جن میں راہا نمایاں ہیں۔ ایک تصویر میں عالیہ سبز لہنگا سیٹ میں دیوالی کی پوجا کر رہی ہیں، رنبیر اور راہا سفید روایتی کپڑوں میں، اور نیتو بھی سبز رنگ میں۔
ایک اور تصویر میں راہا اپنے والدین کے گال چوم رہی ہیں۔ ایک فریم میں اُنہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جب پجاری رنبیر کی کلائی پر مقدس دھاگا باندھ رہے تھے، اور وہ رسم کے بارے میں تجسس میں دکھائی دیں۔ عالیہ نے پیغام میں کہا کہ وہ اُن کی زندگی کی روشنی ہیں، اور سب کے لیے ڈھیر ساری محبت کی دعا کی۔
بالکونی سے فوٹوگرافروں کو سلام
شام کو عالیہ، رنبیر اور نیتو کرشنا راج بنگلہ کی بالکونی پر آئے، باہر کھڑے فوٹوگرافروں کو ہاتھ ہلایا اور دیوالی کی مبارکباد دی۔ اِس ملاقات کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں۔
چھ منزلہ یہ بنگلہ خاندان کی نئی زندگی کا حصہ ہے۔ عالیہ، رنبیر اور نیتو نومبر 2025 میں یہاں منتقل ہوئے۔ نیتو کے لیے الگ فلور ہے، اور رنبیر کی بہن ردھیما کپور ساحنی اور اُن کی بیٹی سمارا کے لیے بھی جگہ۔
رنبیر کی فلموں کا وقت
یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب رنبیر کے لیے پیشہ ورانہ زندگی مصروف ہے۔ نتیش تیواری کی "راماین: پارٹ 1" باکس آفس پر توجہ حاصل کر رہی ہے، جس میں رنبیر بھگوان رام کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم میں یش، سائی پلاوی، روی دوبے، ارن گوول، وویک اوبرائے، راکل پریت سنگھ اور لارا دتہ بھی شامل ہیں، اور پہلے چار دنوں میں اِس نے دنیا بھر میں تقریباً 500 کروڑ روپے کما لیے۔
رنبیر اور عالیہ سنجے لیلا بھنسالی کی "لو اینڈ وار" میں بھی ساتھ نظر آئیں گے۔ جنگ کے پس منظر میں بنی رومانوی دور کی یہ فلم، جس میں وکی کوشل بھی ہیں، رنبیر کی بھنسالی کے ساتھ تقریباً دو دہائیوں بعد واپسی ہے — 2007 میں "ساواریا" سے اُن کی اداکاری کا آغاز ہوا تھا۔ فلم 21 جنوری 2027 کو سینما گھروں میں آئے گی۔
ایک چھ منزلہ بنگلہ، 500 کروڑ کا بزنس اور دیوالی کی روشنیاں — مگر اِس تصویر کا سب سے نمایاں حصہ وہی ہے جو دیوار پر ٹنگا ہے۔ آپ کو کون سی فوٹو سب سے زیادہ پسند آئی؟